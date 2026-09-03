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Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 3 September 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Awal September2026: Jangan Menyerah Meski Kemajuan Terasa Lambat

Ilustrasi zodiak aquarius./ foto : Magnific/ magnific - Image

Ilustrasi zodiak aquarius./ foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius akhir Agustus 2026 membawa pesan agar Anda tidak mudah khawatir ketika hasil yang diharapkan belum terlihat.

Perkembangan yang berjalan lambat dapat membuat Aquarius merasa kecewa, terutama jika sebelumnya sudah memiliki harapan besar terhadap masa depan.

Namun, kondisi ini bukan berarti tujuan tersebut tidak dapat dicapai.

Menjelang pergantian bulan, Aquarius mungkin merasa rencana yang telah disusun cukup sulit untuk diwujudkan.

Anda sebenarnya memiliki visi yang jelas dan keinginan kuat untuk membuatnya berhasil, tetapi diperlukan kesabaran dan usaha lebih besar.

Jangan terlalu fokus pada hambatan sementara. Tetap arahkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aquarius berpotensi mengalami kesalahpahaman dengan rekan kerja.

Situasi tersebut sebaiknya tidak diperpanjang karena hanya akan mengganggu konsentrasi dan menghambat pencapaian target.

Editor: Hanny Suwindari
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