Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 17 September 2026 | 23.31 WIB

Motor Terasa Berat? Jangan Langsung ke Bengkel, Coba 7 Tips Ini

Ilustrasi mekanik di bengkel rekanan Pertamina kawasan Gayungan, Surabaya sedang memeriksa sepeda motor masyarakat yang mengalami brebet. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi mekanik di bengkel rekanan Pertamina kawasan Gayungan, Surabaya sedang memeriksa sepeda motor masyarakat yang mengalami brebet. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Motor yang terasa lebih berat saat dikendarai tentu bisa mengganggu kenyamanan, terlebih jika kondisi tersebut muncul secara tiba-tiba.

Tarikan motor yang biasanya responsif bisa terasa lambat, berat saat diajak berakselerasi, atau membutuhkan putaran gas lebih tinggi untuk mencapai kecepatan tertentu.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti ada kerusakan besar pada mesin. Sejumlah hal sederhana, seperti tekanan ban yang kurang, rem yang seret, hingga kondisi filter udara, juga dapat membuat motor terasa lebih berat ketika digunakan.

Sebelum langsung membawa motor ke bengkel, kamu bisa melakukan beberapa pemeriksaan sederhana terlebih dahulu.

Selain membantu menemukan kemungkinan penyebabnya, langkah ini juga bisa membuat kamu lebih memahami kondisi motor yang digunakan sehari-hari!

1. Cek Tekanan Angin Ban

Tekanan angin ban yang terlalu rendah menjadi salah satu hal pertama yang perlu kamu periksa ketika motor terasa berat.

Ban yang kekurangan angin memiliki bidang kontak dengan permukaan jalan yang lebih besar sehingga hambatan gulir dapat meningkat.

Akibatnya, motor bisa terasa lebih berat saat mulai berjalan maupun ketika digunakan untuk berakselerasi.

Periksa tekanan ban secara berkala menggunakan alat ukur dan sesuaikan dengan rekomendasi pabrikan motor.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Asal Cuci, Ini 8 Langkah Aman Bersihkan Abu Vulkanik dari Mobil - Image
Otomotif

Jangan Asal Cuci, Ini 8 Langkah Aman Bersihkan Abu Vulkanik dari Mobil

Minggu, 6 September 2026 | 22.36 WIB

Dashcam Bukan Lagi Aksesori, Ini Alasan Mengapa Kamera Mobil Kini Semakin Penting - Image
Otomotif

Dashcam Bukan Lagi Aksesori, Ini Alasan Mengapa Kamera Mobil Kini Semakin Penting

Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.15 WIB

5 Tips Memilih SUV Sesuai Kebutuhan, Jangan Hanya Terpaku Fitur dan Harga - Image
Otomotif

5 Tips Memilih SUV Sesuai Kebutuhan, Jangan Hanya Terpaku Fitur dan Harga

Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore