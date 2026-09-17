Motor Terasa Berat? Jangan Langsung ke Bengkel, Coba 7 Tips Ini

JawaPos.com - Motor yang terasa lebih berat saat dikendarai tentu bisa mengganggu kenyamanan, terlebih jika kondisi tersebut muncul secara tiba-tiba.

Tarikan motor yang biasanya responsif bisa terasa lambat, berat saat diajak berakselerasi, atau membutuhkan putaran gas lebih tinggi untuk mencapai kecepatan tertentu.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti ada kerusakan besar pada mesin. Sejumlah hal sederhana, seperti tekanan ban yang kurang, rem yang seret, hingga kondisi filter udara, juga dapat membuat motor terasa lebih berat ketika digunakan.

Sebelum langsung membawa motor ke bengkel, kamu bisa melakukan beberapa pemeriksaan sederhana terlebih dahulu.

Selain membantu menemukan kemungkinan penyebabnya, langkah ini juga bisa membuat kamu lebih memahami kondisi motor yang digunakan sehari-hari!

1. Cek Tekanan Angin Ban

Tekanan angin ban yang terlalu rendah menjadi salah satu hal pertama yang perlu kamu periksa ketika motor terasa berat.

Ban yang kekurangan angin memiliki bidang kontak dengan permukaan jalan yang lebih besar sehingga hambatan gulir dapat meningkat.

Akibatnya, motor bisa terasa lebih berat saat mulai berjalan maupun ketika digunakan untuk berakselerasi.