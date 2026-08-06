Dashcam Bukan Lagi Aksesori, Ini Alasan Mengapa Kamera Mobil Kini Semakin Penting

JawaPos.com – Dashcam atau dashboard camera kini tidak lagi sekadar aksesori tambahan bagi pemilik mobil. Seiring meningkatnya mobilitas dan kepadatan lalu lintas, perangkat ini menjadi salah satu fitur pendukung keselamatan yang semakin banyak digunakan pengendara di Indonesia.

Kamera berukuran ringkas yang dipasang di kaca depan, bahkan sebagian sudah dilengkapi kamera belakang, mampu merekam seluruh aktivitas selama perjalanan. Rekaman tersebut dapat menjadi bukti penting ketika terjadi kecelakaan, sengketa lalu lintas, hingga aksi kriminal di jalan.

Tak heran, permintaan terhadap dashcam terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan saat berkendara.

1. Menjadi Bukti Saat Terjadi Kecelakaan Fungsi utama dashcam adalah merekam kondisi jalan secara real time. Ketika terjadi tabrakan atau insiden lalu lintas, video yang tersimpan dapat membantu menjelaskan kronologi kejadian secara objektif.

Rekaman tersebut juga dapat digunakan sebagai bukti saat mengurus klaim asuransi maupun proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

2. Melindungi Pengemudi dari Tuduhan Palsu Tidak sedikit pengendara yang menghadapi perselisihan setelah kecelakaan. Dalam kondisi seperti ini, dashcam dapat membantu menunjukkan siapa yang sebenarnya melakukan pelanggaran.

Dengan adanya rekaman video, potensi kesalahpahaman maupun tuduhan yang tidak berdasar dapat diminimalkan.

3. Membantu Mengungkap Aksi Kejahatan Dashcam juga bermanfaat saat kendaraan menjadi sasaran tindak kriminal, seperti pencurian, vandalisme, tabrak lari, atau upaya pemerasan di jalan.

Beberapa dashcam modern telah dilengkapi Parking Mode yang tetap aktif merekam saat mobil diparkir, selama perangkat mendapat suplai daya.