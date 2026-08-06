Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Dashcam Bukan Lagi Aksesori, Ini Alasan Mengapa Kamera Mobil Kini Semakin Penting

Unit Dekkalive Trio Dashcam Online yang bisa pantau mobil Real-Time. (Dony/JawaPos.com) - Image

Unit Dekkalive Trio Dashcam Online yang bisa pantau mobil Real-Time. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com – Dashcam atau dashboard camera kini tidak lagi sekadar aksesori tambahan bagi pemilik mobil. Seiring meningkatnya mobilitas dan kepadatan lalu lintas, perangkat ini menjadi salah satu fitur pendukung keselamatan yang semakin banyak digunakan pengendara di Indonesia.

Kamera berukuran ringkas yang dipasang di kaca depan, bahkan sebagian sudah dilengkapi kamera belakang, mampu merekam seluruh aktivitas selama perjalanan. Rekaman tersebut dapat menjadi bukti penting ketika terjadi kecelakaan, sengketa lalu lintas, hingga aksi kriminal di jalan.

Tak heran, permintaan terhadap dashcam terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan saat berkendara.

1. Menjadi Bukti Saat Terjadi Kecelakaan

Fungsi utama dashcam adalah merekam kondisi jalan secara real time. Ketika terjadi tabrakan atau insiden lalu lintas, video yang tersimpan dapat membantu menjelaskan kronologi kejadian secara objektif.

Rekaman tersebut juga dapat digunakan sebagai bukti saat mengurus klaim asuransi maupun proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

2. Melindungi Pengemudi dari Tuduhan Palsu

Tidak sedikit pengendara yang menghadapi perselisihan setelah kecelakaan. Dalam kondisi seperti ini, dashcam dapat membantu menunjukkan siapa yang sebenarnya melakukan pelanggaran.

Dengan adanya rekaman video, potensi kesalahpahaman maupun tuduhan yang tidak berdasar dapat diminimalkan.

3. Membantu Mengungkap Aksi Kejahatan

Dashcam juga bermanfaat saat kendaraan menjadi sasaran tindak kriminal, seperti pencurian, vandalisme, tabrak lari, atau upaya pemerasan di jalan.

Beberapa dashcam modern telah dilengkapi Parking Mode yang tetap aktif merekam saat mobil diparkir, selama perangkat mendapat suplai daya.

4. Memantau Kendaraan Saat Dipinjam Orang Lain

Bagi pemilik mobil yang sering meminjamkan kendaraannya kepada anggota keluarga atau pengemudi, dashcam dapat membantu mengetahui bagaimana kendaraan digunakan.
Beberapa model bahkan memiliki fitur GPS sehingga pengguna dapat melihat rute perjalanan serta kecepatan kendaraan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
5 Tips Memilih SUV Sesuai Kebutuhan, Jangan Hanya Terpaku Fitur dan Harga - Image
Otomotif

5 Tips Memilih SUV Sesuai Kebutuhan, Jangan Hanya Terpaku Fitur dan Harga

Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.54 WIB

Jangan Nekat Dipakai! 7 Tanda Ban Motor Kamu Sudah Harus Diganti Sebelum Terlambat - Image
Otomotif

Jangan Nekat Dipakai! 7 Tanda Ban Motor Kamu Sudah Harus Diganti Sebelum Terlambat

Sabtu, 18 Juli 2026 | 13.58 WIB

Jangan Asal Panaskan Mobil! 7 Kesalahan Ini Bisa Bikin Mesin Cepat Bermasalah - Image
Otomotif

Jangan Asal Panaskan Mobil! 7 Kesalahan Ini Bisa Bikin Mesin Cepat Bermasalah

Jumat, 17 Juli 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore