5 Tips Memilih SUV Sesuai Kebutuhan, Jangan Hanya Terpaku Fitur dan Harga

Ilustrasi SUV Tiongkok Jetour T2. (Istimewa)
JawaPos.com - Memilih SUV yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tidak cukup hanya melihat desain, fitur, atau harga.
Calon pembeli juga perlu mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sehari-hari, jumlah penumpang, karakter perjalanan, hingga teknologi penggerak yang sesuai agar kendaraan benar-benar memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.
Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap SUV, pilihan model di pasar pun semakin beragam.
Mulai dari SUV kompak untuk mobilitas perkotaan, SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang, hingga SUV bergaya petualang dengan kemampuan melibas berbagai kondisi jalan.
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Karena itu, memahami kebutuhan sejak awal menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.
Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan, pola penggunaan kendaraan kini menjadi faktor utama dalam memilih SUV.
Perubahan kebutuhan tersebut membuat keputusan memilih SUV tidak lagi ditentukan hanya oleh ukuran, fitur, atau harga.
"Kapasitas penumpang, kebutuhan ruang, karakter berkendara, intensitas perjalanan luar kota, akses pengisian daya, hingga preferensi teknologi kini menjadi pertimbangan yang saling berkaitan," ujar Ranggy di arena GIIAS 2026.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih SUV agar sesuai dengan kebutuhan.
Langkah pertama adalah memahami bagaimana mobil akan digunakan. Jika sebagian besar aktivitas dilakukan di dalam kota, SUV berukuran ringkas dengan desain modern, mesin responsif, serta fitur konektivitas menjadi pilihan yang lebih praktis.
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