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Rian Alfianto
Minggu, 6 September 2026 | 22.36 WIB

Jangan Asal Cuci, Ini 8 Langkah Aman Bersihkan Abu Vulkanik dari Mobil

Mobil Warga tertutup abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9/2026). (Aria Dhanu for JawaPos.com) - Image

Mobil Warga tertutup abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9/2026). (Aria Dhanu for JawaPos.com)

JawaPos.com - Erupsi Gunung Anak Krakatau dan sejumlah gunung api lain di Indonesia yang terjadi dalam waktu berdekatan, membuat hujan abu vulkanik kembali menjadi persoalan bagi masyarakat di sekitar gunung. 

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah mobil yang terparkir di luar ruangan karena lapisan abu tidak cukup hanya dibersihkan dengan mengelap permukaannya.

abu vulkanik yang menempel pada bodi mobil harus segera dibersihkan dengan cara yang tepat.

Abu vulkanik dapat mengandung partikel batuan dan kaca berukuran sangat kecil. Jika dibersihkan dengan cara yang keliru, material berpotensi menggores cat, merusak permukaan kaca, hingga menyumbat sejumlah saluran pada kendaraan.

Karena itu, pemilik mobil sebaiknya segera membersihkan abu vulkanik dengan air dan melakukannya secara perlahan, bukan menggosok permukaan mobil dalam kondisi kering.

Kenapa Abu Vulkanik Berbahaya bagi Mobil?

Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Material yang keluar saat erupsi terdiri dari partikel batuan dan kaca yang sangat halus.

Ketika menempel pada bodi mobil, partikel tersebut dapat bekerja seperti material abrasif apabila bergesekan dengan cat.

Selain risiko goresan secara fisik, abu vulkanik juga dapat membawa kandungan sulfur dan senyawa kimia lain.

Dalam kondisi tertentu, material tersebut bisa memengaruhi lapisan pelindung dan cat kendaraan jika dibiarkan terlalu lama.

Risikonya bukan hanya pada bodi. Kaca mobil juga perlu mendapat perhatian karena partikel abu yang tertinggal dapat menggores permukaan kaca ketika terkena gesekan wiper.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: AutoDeal
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