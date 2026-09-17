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Nanda Prayoga
Kamis, 17 September 2026 | 23.01 WIB

Ban Motor Sering Kempis? Ini 7 Hal yang Perlu Diperiksa sebelum ke Bengkel

Ilustrasi memeriksa tekanan angin ban agar motor stabil di jalan. (Dok/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi memeriksa tekanan angin ban agar motor stabil di jalan. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ban motor yang sering kehilangan tekanan angin tentu membuat berkendara menjadi tidak nyaman. Kondisi ini jangan dianggap sepele, terutama jika ban kempis meski baru diisi angin.

Ada beberapa penyebab yang bisa membuat ban motor cepat kempis, mulai dari kebocoran kecil hingga kondisi pentil dan pelek. Sebelum mengganti ban atau ke bengkel, Anda bisa periksa beberapa bagian ini untuk mengetahui sumber masalah!

1. Periksa Permukaan Ban

Hal pertama yang perlu kamu periksa adalah seluruh permukaan ban, terutama yang bersentuhan langsung dengan jalan. Perhatikan apakah ada paku, baut, pecahan kaca, atau benda tajam lain yang masih menancap di ban.

Kebocoran akibat benda kecil terkadang tidak langsung membuat ban kehilangan seluruh tekanan angin. Namun, jika dibiarkan, tekanan ban bisa berkurang perlahan dan Anda harus sering mengisi angin.

2. Cek Apakah Ada Kebocoran Halus

Tidak semua kebocoran pada ban terlihat dengan mata. Lubang kecil bisa menyebabkan angin keluar perlahan sehingga ban terlihat normal setelah diisi angin, tapi kembali kempis beberapa saat kemudian.

Kamu bisa lakukan pemeriksaan sederhana dengan memberikan air sabun pada area dicurigai. Jika muncul gelembung terus-menerus, ada kemungkinan kebocoran di bagian tersebut.

3. Periksa Kondisi Pentil Ban

Pentil juga perlu diperhatikan jika ban motor sering kempis. Komponen kecil ini menjaga udara tetap di dalam ban, jadi kerusakan atau bocor pada pentil bisa membuat tekanan angin turun.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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