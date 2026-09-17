Ban Motor Sering Kempis? Ini 7 Hal yang Perlu Diperiksa sebelum ke Bengkel

JawaPos.com - Ban motor yang sering kehilangan tekanan angin tentu membuat berkendara menjadi tidak nyaman. Kondisi ini jangan dianggap sepele, terutama jika ban kempis meski baru diisi angin.

Ada beberapa penyebab yang bisa membuat ban motor cepat kempis, mulai dari kebocoran kecil hingga kondisi pentil dan pelek. Sebelum mengganti ban atau ke bengkel, Anda bisa periksa beberapa bagian ini untuk mengetahui sumber masalah!

1. Periksa Permukaan Ban Hal pertama yang perlu kamu periksa adalah seluruh permukaan ban, terutama yang bersentuhan langsung dengan jalan. Perhatikan apakah ada paku, baut, pecahan kaca, atau benda tajam lain yang masih menancap di ban.

Kebocoran akibat benda kecil terkadang tidak langsung membuat ban kehilangan seluruh tekanan angin. Namun, jika dibiarkan, tekanan ban bisa berkurang perlahan dan Anda harus sering mengisi angin.

2. Cek Apakah Ada Kebocoran Halus Tidak semua kebocoran pada ban terlihat dengan mata. Lubang kecil bisa menyebabkan angin keluar perlahan sehingga ban terlihat normal setelah diisi angin, tapi kembali kempis beberapa saat kemudian.

Kamu bisa lakukan pemeriksaan sederhana dengan memberikan air sabun pada area dicurigai. Jika muncul gelembung terus-menerus, ada kemungkinan kebocoran di bagian tersebut.