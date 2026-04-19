Modif Pakai Ban Besar Motor Jadi Gagah, Tapi Jarang Orang Tahu Resikonya

Ban motor diatas 150cc perlu mendapat spooring dan balancing.
JawaPos.com - Tampilan motor memang bisa langsung berubah lebih gagah dengan ban berukuran besar. Namun, di balik gaya tersebut, ada konsekuensi yang kerap luput dari perhatian pengendara.
Ban bukan sekadar pelengkap roda. Komponen ini berperan penting dalam menjaga kestabilan, meredam getaran, serta memastikan daya cengkeram kendaraan tetap optimal di berbagai kondisi jalan. Karena itu, ukuran dan kondisinya tidak bisa sembarangan diubah.
Fenomena penggunaan ban lebih besar kini semakin populer di kalangan pengguna sepeda motor. Sayangnya, tidak semua modifikasi dilakukan dengan pertimbangan teknis yang matang.
Hal ini menjadi perhatian PT Wahana Makmur Sejati. Melalui edukasi yang dilakukan, pengguna diimbau untuk tetap mengacu pada standar pabrikan.
Technical Analyst WMS, Wahyu Budhi, menjelaskan bahwa setiap komponen kendaraan sudah dirancang saling terintegrasi. Mengubah ukuran ban dapat memengaruhi berbagai aspek penting.
Berikut beberapa dampak yang perlu diperhatikan:
Tarikan Lebih Berat
Permukaan ban yang lebih lebar meningkatkan gesekan dengan jalan. Akibatnya, mesin bekerja lebih keras dan akselerasi terasa lebih lambat.
BBM Lebih Boros
Kerja mesin yang meningkat berbanding lurus dengan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi.
Handling Kurang Responsif
Pengendalian motor bisa terasa lebih berat, terutama saat bermanuver atau melintasi tikungan.
Pengereman Tidak Optimal
Perubahan distribusi beban dapat membuat jarak pengereman bertambah.
