Ban Motor Belakang Tiba-tiba Goyang? Ini 6 Penyebabnya yang Sering Diabaikan!

JawaPos.com - Ban belakang motor yang terasa goyang atau oleng saat dikendarai bukanlah masalah sepele. Kondisi ini bisa mengganggu kenyamanan berkendara hingga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat melaju dalam kecepatan tinggi.

Banyak pengendara tidak menyadari bahwa penyebabnya bisa berasal dari hal-hal sederhana hingga kerusakan komponen penting. Karena itu, penting buat kamu memahami apa saja faktor yang bisa bikin ban belakang motor jadi tidak stabil.

Berikut 6 penyebab ban motor belakang tiba-tiba goyang seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Tekanan Angin Tidak Sesuai

Tekanan angin ban yang terlalu rendah atau justru berlebihan bisa membuat motor terasa tidak stabil. Kalau kamu membiarkan ban kurang angin terlalu lama, permukaan ban bisa aus tidak merata. Akibatnya, ban tidak mencengkeram jalan dengan baik dan terasa oleng saat digunakan.

Sebaliknya, tekanan angin yang terlalu tinggi membuat ban jadi keras dan mengurangi daya cengkeram ke aspal. Kondisi ini bikin motor lebih mudah goyang, apalagi saat melewati jalan yang tidak rata.

2. Ban Sudah Aus atau Pemasangan Tidak Presisi

Ban yang sudah lama dipakai biasanya mengalami penurunan kualitas, seperti aus atau bahkan retak. Saat kondisi ini terjadi, kemampuan ban untuk menapak jalan jadi berkurang sehingga motor terasa tidak stabil.