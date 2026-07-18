Jangan Nekat Dipakai! 7 Tanda Ban Motor Kamu Sudah Harus Diganti Sebelum Terlambat

Ilustrasi ban motor. (Wahana Honda)
JawaPos.com - Ban menjadi satu-satunya komponen motor yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu, kondisinya sangat menentukan kenyamanan sekaligus keselamatan saat berkendara, baik di jalan perkotaan maupun saat melakukan perjalanan jauh.
Sayangnya, masih banyak pengendara yang baru mengganti ban ketika sudah benar-benar bocor atau bahkan pecah di jalan. Padahal, ban yang sudah aus atau mengalami kerusakan tertentu sebaiknya segera diganti agar tidak meningkatkan risiko tergelincir maupun kehilangan kendali saat berkendara.
Berikut 7 tanda ban motor yang sudah wajib diganti!
1. Alur Ban Sudah Menipis
Hal pertama yang perlu kamu perhatikan adalah ketebalan alur ban atau tread. Alur yang mulai menipis membuat kemampuan ban membuang air saat hujan menjadi berkurang sehingga motor lebih mudah tergelincir. Jika permukaan ban sudah hampir rata atau menyentuh indikator keausan (TWI), sebaiknya segera lakukan penggantian.
2. Muncul Retakan pada Permukaan Ban
Retakan-retakan kecil di bagian tapak maupun dinding ban tidak boleh dianggap sepele. Kondisi ini biasanya muncul karena usia ban yang sudah tua, terlalu sering terpapar sinar matahari, atau motor jarang digunakan. Retakan dapat melemahkan struktur ban dan meningkatkan risiko ban pecah saat digunakan.
3. Ban Benjol atau Bergelombang
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Ban yang terlihat benjol menandakan adanya kerusakan pada lapisan dalam ban. Penyebabnya bisa karena menghantam lubang dengan keras atau terbentur trotoar. Ban dalam kondisi seperti ini tidak layak digunakan karena berpotensi meletus sewaktu-waktu, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi.
4. Ban Terlalu Sering Bocor
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