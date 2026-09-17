Jangan Asal Gas! Ini 7 Tips Sederhana agar Motor Lebih Irit BBM

Ilustrasi sejumlah pengendara roda empat mengantri mengisi BBM di SPBU Swasta di Kalideres, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jadi hal penting bagi kamu yang menggunakan motor setiap hari. Jika motor terasa boros, pengeluaran untuk isi BBM juga ikut membesar, terutama buat yang menempuh jarak cukup jauh setiap hari.
Tapi, konsumsi BBM tak hanya dipengaruhi mesin motor. Kebiasaan berkendara dan cara merawat motor juga memengaruhi efisiensi bahan bakar. Karena itu, ada beberapa tips simpel yang bisa kamu lakukan supaya konsumsi BBM tetap irit!
Kebiasaan membuka gas terlalu dalam secara tiba-tiba bikin mesin bekerja lebih keras. Akselerasi agresif yang berulang-ulang juga bikin konsumsi bahan bakar jadi lebih tinggi dibanding berkendara yang halus.
Cobalah membuka gas secara bertahap dan sesuaikan akselerasi dengan kondisi jalan. Selain menghemat BBM, cara ini juga membuat perjalanan lebih nyaman.
Frekuensi perubahan kecepatan yang terlalu sering membuat mesin harus akselerasi dan deselerasi berulang. Kebiasaan ini memengaruhi efisiensi bahan bakar, apalagi kalau sering terjadi saat perjalanan.
Jika jalan mendukung, pertahankan kecepatan stabil dan hindari menarik gas lalu mengerem berulang kali tanpa kebutuhan. Tetap sesuaikan kecepatan dengan lalu lintas dan batas yang berlaku.
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