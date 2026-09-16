DRMA Gandeng Minth Group Produksi Komponen EV Terbaru

JawaPos.com - PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) memperluas portofolio komponen kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan menyiapkan produksi Battery Housing, Body & Chassis Structure with Aluminum Extrusion, hingga Plastic Component Design.

Komponen-komponen tersebut akan diproduksi melalui perusahaan patungan atau joint venture (JV) bernama PT Dharma Minth Indonesia. Perusahaan ini dibentuk DRMA bersama Minth Group untuk menggarap kebutuhan komponen EV bagi berbagai merek otomotif di dunia.

“Seiring tren penggunaan kendaraan listrik yang makin berkembang, kita melihat bahwa pasar komponen kendaraan jenis ini juga terus membesar. Untuk menangkap peluang pasar yang makin besar itulah DRMA menggandeng Minth Group sebagai mitra strategis dengan membentuk usaha patungan,” kata President Direktur Dharma Polimetal, Irianto Santoso di Cikarang, Jawa Barat pada Rabu (16/9).

Adapun perusahaan menargetkan pasokan komponen kendaraan listrik untuk sejumlah produsen otomotif seperti halnya Hyundai, Toyota, dan lain sebagainya. Hanya saja, perseroan belum mengungkap jenis komponen yang akan dipasok.

“Part apa saja yang kami suplai, belum bisa kami sampaikan. Karena biasanya ini untuk model baru jadi masih confidential. Namun, kami sudah mulai mendapatkan pesanan,” ujarnya.

Sementara itu, Dharma Minth Indonesia akan memproduksi sejumlah komponen yang sebelumnya belum dihasilkan oleh kelompok usaha Dharma Group. Fokus tersebut sekaligus menjadi upaya DRMA menambah variasi produk di sektor kendaraan listrik.

“Harapan kami, kemitraan strategis ini juga akan membuka peluang bagi DRMA untuk melakukan penetrasi kepada pelanggan baru,” imbuh Irianto.

Dalam pengembangan fasilitas produksinya, Dharma Minth Indonesia akan memanfaatkan fasilitas yang telah dimiliki Dharma Group. Pabrik yang berlokasi di MM2100 Industrial Town, Cibitung, tersebut direncanakan mulai beroperasi pada kuartal kedua 2027.