IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, Hadirkan Motor Terbaru hingga Motor Listrik

JawaPos.com - Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2026 siap kembali menjadi salah satu ajang utama industri sepeda motor di Indonesia. Pameran yang digelar Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) ini berlangsung selama 10 hari, mulai 20 hingga 29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang.

IMOS 2026 akan menghadirkan beragam produk dan teknologi terbaru di industri roda dua. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis sepeda motor, mulai dari motor matic, cub, sport, big bike hingga motor listrik.

Selain kendaraan baru, pameran juga akan diramaikan motor modifikasi serta produk pendukung seperti helm, apparel, aksesori, pelumas, suku cadang dan teknologi digital otomotif.

Penyelenggaraan IMOS 2026 berlangsung di tengah tren positif penjualan sepeda motor nasional. Berdasarkan data AISI, penjualan sepeda motor domestik sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 4,3 juta unit, atau tumbuh 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Bidang Niaga AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS 2026, Yosef Utama, optimistis pertumbuhan pasar sepeda motor akan ikut mendorong antusiasme masyarakat terhadap pameran tahun ini.

“Melihat tren penjualan motor yang terus tumbuh positif hingga Agustus tahun ini, kami sangat optimistis industri roda dua nasional tetap akan bertumbuh,” ujar Yosef.

Menurutnya, durasi pameran yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat lebih banyak produk, teknologi dan inovasi sepeda motor dalam satu lokasi.

Hadirkan Motor Bensin dan Motor Listrik IMOS 2026 tidak hanya menjadi tempat bagi produsen memperkenalkan produk terbaru. Pameran ini juga menjadi wadah untuk melihat perkembangan teknologi mobilitas roda dua, termasuk motor listrik dan teknologi baterai.

Berbagai merek sepeda motor akan membawa model dan inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Kehadiran industri pendukung juga memperluas pilihan bagi pengunjung yang membutuhkan perlengkapan berkendara maupun aksesori.