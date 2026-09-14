Dari Semangat Inovasi hingga Menjadi Kekuatan Otomotif Global

JawaPos.com – Perjalanan sebuah merek otomotif tidak selalu dibangun dalam waktu singkat. Dibutuhkan konsistensi, keberanian untuk berinovasi, serta kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan industri. Hal tersebut menjadi bagian dari perjalanan Chery, produsen otomotif asal Tiongkok yang sejak berdiri pada 1997 terus berkembang dari sebuah perusahaan dengan semangat inovasi mandiri hingga menjadi salah satu pemain penting dalam industri otomotif global. Selama hampir tiga dekade, Chery membangun fondasinya dengan fokus pada pengembangan teknologi, riset, kualitas produk, dan ekspansi pasar internasional. Perjalanan tersebut kini membawa Chery hadir di lebih dari 100 negara dan kawasan, dengan basis pengguna global yang telah mencapai puluhan juta orang.

Bertumbuh Lewat Inovasi Mandiri

Chery Automobile Co., Ltd. didirikan pada tahun 1997. Sejak awal, pengembangan teknologi menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan perusahaan.

Chery memilih untuk membangun kemampuan riset dan pengembangan secara mandiri, termasuk dalam pengembangan mesin dan teknologi kendaraan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam transformasi Chery dari produsen otomotif yang masih berkembang menjadi perusahaan dengan kapabilitas teknologi yang semakin matang.

Salah satu tonggak penting terjadi pada 2005 ketika Chery memperkenalkan mesin NEF1, yang menjadi salah satu simbol kemampuan pengembangan powertrain secara mandiri. Perjalanan panjang dalam pengembangan teknologi tersebut kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai inovasi Chery di era kendaraan modern, termasuk teknologi elektrifikasi dan Chery Super Hybrid.

Komitmen terhadap riset juga diperkuat melalui jaringan R&D global yang berada di berbagai negara, termasuk Tiongkok, Jerman, Amerika Serikat, dan Brasil. Chery Indonesia menyebut tim R&D globalnya telah melibatkan lebih dari 5.500 personel untuk mendukung pengembangan teknologi dan produk secara berkelanjutan.

TIGGO dan ARRIZO, Membawa Nama Chery ke Pasar Global

Jajaran lini SUV Chery, termasuk keluarga TIGGO yang menjadi salah satu tulang punggung ekspansi global Perusahaan. (Istimewa).

Seiring perkembangan perusahaan, Chery mulai membangun portofolio produk yang lebih kuat melalui sejumlah lini kendaraan, termasuk keluarga SUV TIGGO dan sedan ARRIZO.

Khusus lini TIGGO, nama tersebut berkembang menjadi salah satu pilar utama Chery di berbagai pasar dunia. Pada 2025, Chery mencatat empat model dalam keluarga TIGGO yang telah berhasil menembus angka ekspor lebih dari satu juta unit, termasuk TIGGO 2, TIGGO 4, TIGGO 7, dan TIGGO 8. Pencapaian tersebut memperlihatkan bagaimana lini SUV menjadi salah satu kekuatan utama Chery dalam ekspansi global.

Secara keseluruhan, Chery menyebut lini produk seperti TIGGO dan ARRIZO telah berkontribusi terhadap pertumbuhan basis pengguna global yang terus meningkat selama perjalanan perusahaan.