Chery Q Resmi Masuk Pasar Jawa Timur, Hadir di GIIAS Surabaya 2026

Chery Q resmi mememasuki pasar otomotif Jawa Timur setelah dipamerkan di GIIAS Surabaya 2026. (Chery Indonesia)
JawaPos.com - Chery Q resmi memasuki pasar otomotif Jawa Timur, setelah dipamerkan oleh Chery Indonesia di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex.
Regional Sales Manager Chery Indonesia, Joshua Mikhay Kusuma menyebut pertumbuhan pasar dan tingginya minat kendaraan elektrifikasi menunjukkan konsumen Jawa Timur semakin terbuka terhadap teknologi baru.
"Melalui GIIAS Surabaya 2026, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dan mencoba langsung, terutama Chery Q yang kini hadir dengan harga resmi untuk wilayah Surabaya,” tuturnya, Minggu (30/8).
Mengusung konsep The Most Complete Compact EV, Chery Q dibekali baterai berkapasitas 42,7 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 400 kilometer berdasarkan metode NEDC.
Mobil listrik ini juga dilengkapi sistem penggerak roda belakang atau rear-wheel drive (RWD), sehingga menawarkan karakter berkendara yang lincah dan responsif untuk mendukung mobilitas sehari-hari.
Tidak sampai disitu, Chery Q juga dibekali dengan teknologi DC fast charging yang memungkinkan pengisian baterai dari kapasitas 30 persen hingga 80 persen hanya dalam waktu sekitar 16,5 menit.
Meski memiliki dimensi ringkas, Chery Q menawarkan ruang kabin yang cukup lega dengan wheelbase 2.700 milimeter serta ruang kaki baris kedua mencapai 977 milimeter untuk penumpang belakang.
Kepraktisan turut menjadi keunggulan melalui 38 kompartemen penyimpanan, bagasi belakang berkapasitas hingga 1.450 liter dalam konfigurasi maksimum, serta power frunk berkapasitas 70 liter.
Dari sisi teknologi, Chery Q dibekali layar infotainment berukuran 15,6 inci, enam airbags, 20 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), serta kamera 540° HD Panoramic Camera.
Fitur Autonomous Parking Assist pada paket tertentu turut melengkapi Chery Q, memberikan kemudahan saat parkir sekaligus meningkatkan kenyamanan, visibilitas, dan keselamatan pengemudi.
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