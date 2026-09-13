Tanpa Patwal, 94 Bikers Harley-Davidson Touring Jakarta-Bali dan Finis Zero Incident

JawaPos.com - Sebanyak 94 bikers Harley-Davidson yang mengikuti Revival Vol. 3 memilih menjalani perjalanan lintas Jawa hingga Bali tanpa pengawalan patwal dan tetap mengikuti aturan lalu lintas.

Agenda tahunan Harley Owners Group (HOG) Indomobil Chapter Jakarta tersebut berlangsung pada 8–13 September 2026. Rombongan menempuh rute Jakarta–Yogyakarta–Malang–Banyuwangi–Bali dengan perjalanan berakhir di Nusa Dua, Badung.

Direktur HOG Indomobil Chapter Jakarta, Abraham Busro, mengatakan keselamatan menjadi prioritas selama perjalanan. Seluruh peserta disebut berhasil mencapai Bali tanpa insiden kecelakaan.

“Start kita tanggal 8 September dari Jakarta. Yang kami syukuri, teman-teman bisa sampai di Bali dalam kondisi zero incident. Ini yang paling penting,” ujar Abraham.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam Revival Vol. 3 adalah perjalanan dilakukan tanpa pengawalan patwal. Kondisi tersebut membuat peserta harus lebih disiplin mengikuti situasi lalu lintas.

Sebanyak 94 pengguna Harley-Davidson menempuh perjalanan lintas kota dari Jakarta hingga Bali. (Istimewa)

Menurut Abraham dalam pernyataannya, Minggu (13/9) pola perjalanan tersebut sekaligus menjadi pembelajaran mengenai etika berkendara bagi pengguna motor berkapasitas mesin besar.

“Kami belajar bagaimana cara sopan santun. Saat lampu merah kami berhenti. Tidak ada kesulitan sama sekali. Justru kami belajar safety riding,” katanya.

Abrahm menegaskan pengguna Harley-Davidson memiliki hak yang sama dengan pengendara lain di jalan raya. Karena itu, rombongan diingatkan untuk tidak menunjukkan perilaku arogan selama perjalanan.