Harley-Davidson Model 2026 Resmi Meluncur di Indonesia

JawaPos.com-PT JLM Auto Indonesia resmi meluncurkan lini sepeda motor Harley-Davidson model tahun 2026 di Indonesia. Peluncuran tersebut menandai hadirnya jajaran motor global yang selaras dengan kebutuhan pasar domestik.

Lini terbaru ini mencakup model anyar hingga pembaruan signifikan pada model sebelumnya, dengan peningkatan pada performa, teknologi, serta desain yang semakin modern.

President Director PT JLM Auto Indonesia Gerry Kertowidjojo, mengatakan bahwa peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Harley-Davidson di pasar premium Tanah Air.

“Peluncuran lini Harley-Davidson 2026 menandai babak baru yang menarik bagi Harley-Davidson di Indonesia. Kami berkomitmen menghadirkan inovasi, performa, dan pengalaman berkendara global bagi para pengendara di Indonesia,” ujarnya.

Sorotan utama dalam peluncuran ini adalah hadirnya dua model flagship di segmen Grand American Touring, yakni Street Glide Limited dan Road Glide Limited. Keduanya dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara jarak jauh dengan kombinasi kemewahan, performa tinggi, dan kenyamanan maksimal.

Road Glide Limited untuk pertama kalinya resmi debut di Indonesia. Sementara itu, Street Glide Limited hadir sebagai evolusi dari Ultra Limited dengan tampilan yang lebih modern dan sporty, tanpa meninggalkan karakter touring khas Harley-Davidson.

Kedua model ini dibekali mesin Milwaukee-Eight VVT 117, serta berbagai fitur canggih seperti sistem operasi Skyline OS dengan navigasi terintegrasi, layar sentuh penuh warna, dan sistem audio premium yang dikembangkan bersama Rockford Fosgate.