Dua Harley-Davidson Liberty Edition Resmi Meluncur, Usung Mesin Milwaukee-Eight 117

Harley-Davidson menghadirkan dua motor edisi terbatas Liberty Edition pada ajang GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Harley-Davidson menghadirkan dua motor edisi terbatas Liberty Edition pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Harley-Davidson Indonesia melalui PT JLM Auto Indonesia memperkenalkan dua model terbaru dari lini Enthusiast Collection, yakni Street Glide Liberty Edition dan Heritage Classic Liberty Edition.
Tampil dengan desain eksklusif yang dipadukan teknologi serta mesin terbaru, sekaligus menjadi salah satu daya tarik di segmen motor premium pada pameran tahun ini.
Kedua model tersebut merupakan edisi terbatas yang mengusung tema kebebasan berkendara, sekaligus mempertahankan identitas khas Harley-Davidson melalui desain yang terinspirasi dari seri Liberty dan Bicentennial pada masa lalu.
Irvino Edwardly, Operations Director PT JLM Auto Indonesia mengatakan "Liberty Edition mengusung desain yang terinspirasi dari model Harley-Davidson edisi Bicentennial dan Liberty pada masa lalu," katanya saat peluncuran di GIIAS 2026, Kamis (30/7).
Street Glide Liberty Edition dan Heritage Classic Liberty Edition sama-sama menggunakan warna eksklusif Midnight Ember, yang hanya tersedia untuk model ini.
Ciri khas lainnya meliputi grafis elang pada tangki bahan bakar, emblem #1, windshield beraksen biru, jok dengan jahitan biru serta kombinasi warna merah, putih, dan biru, hingga logo Bar & Shield yang dibordir pada jok. Sentuhan tersebut membuat kedua model tampil berbeda dibandingkan varian reguler.
Street Glide Liberty Edition dikembangkan untuk pengendara yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh. Motor ini menggunakan mesin Milwaukee-Eight 117 berpendingin cairan yang dipadukan dengan fairing Batwing generasi terbaru.
Di sektor teknologi, tersedia layar sentuh 12,3 inci dengan sistem Skyline OS, yang mendukung navigasi, Apple CarPlay, pilihan mode berkendara, serta berbagai fitur keselamatan berkendara yang menjadi standar. Suspensi belakang juga telah disetel untuk memberikan kenyamanan saat melibas perjalanan jauh.
Sementara itu, Heritage Classic Liberty Edition mempertahankan karakter cruiser bergaya klasik yang menjadi ciri khas Harley-Davidson.
Motor ini dibekali mesin Milwaukee-Eight 117 Classic berpendingin udara yang dipadukan dengan knalpot 2-into-1 performance tuned.
Fitur lain yang disematkan antara lain windshield yang dapat dilepas, saddlebag dengan sistem penguncian, lampu LED penuh, serta panel instrumen analog berukuran 5 inci.
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