RIDE Jadi Wajah Baru Harley-Davidson di Pasar Global

JawaPos.com - Harley-Davidson resmi meluncurkan platform merek global terbaru bertajuk "RIDE", sebuah langkah strategis yang menandai babak baru bagi pabrikan motor legendaris asal Amerika Serikat tersebut.

Inisiatif ini tidak hanya menjadi penyegaran identitas merek, tetapi juga menegaskan kembali filosofi berkendara yang telah melekat pada Harley-Davidson sejak berdiri pada 1903.

Melalui kampanye global ini, Harley-Davidson ingin menghidupkan kembali esensi berkendara yang selama lebih dari satu abad menjadi fondasi hubungan antara merek dan jutaan penggemarnya di seluruh dunia.

Bagi Harley-Davidson, RIDE bukan sekadar slogan pemasaran. Istilah tersebut merepresentasikan aksi, emosi, kebebasan, hingga gaya hidup yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sepeda motor.

Harley-Davidson Tegaskan Kembali DNA Kebebasan Berkendara Di tengah perubahan industri otomotif dan berkembangnya teknologi kendaraan modern, Harley-Davidson memilih kembali menyoroti nilai-nilai yang menjadi identitas utamanya, yakni kebebasan, petualangan, dan kebersamaan dalam komunitas pengendara.

Perusahaan menilai bahwa pengalaman berkendara tidak hanya soal perjalanan dari satu titik ke titik lain, melainkan juga tentang cerita, pengalaman, dan hubungan yang terjalin di sepanjang perjalanan.

Konsep tersebut menjadi dasar lahirnya platform RIDE yang dirancang untuk merangkul pengendara lama sekaligus menarik generasi baru pecinta sepeda motor.

"Saya sangat antusias meluncurkan platform RIDE sebagai sebuah full reset dari brand ini menjelang peluncuran strategi perusahaan kami. Platform ini merayakan kesenangan dan kegembiraan yang dirasakan orang-orang saat mengendarai sepeda motor Harley-Davidson," ujar President dan CEO Harley-Davidson, Artie Starrs.

Logo Legendaris Kembali Jadi Sorotan Salah satu perubahan yang paling mencolok dalam peluncuran RIDE adalah kembalinya logo ikonik Bar and Shield yang telah menjadi simbol Harley-Davidson selama puluhan tahun.