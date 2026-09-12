Pemilik Bengkel Sarankan Motor yang Kehujanan segera Dicuci

JawaPos.com - Pendiri sekaligus pemilik bengkel Scooter VIP, Dennil Sagita, menekankan pentingnya segera mencuci sepeda motor yang kehujanan.

"Sebetulnya bukan hanya motor, semua kendaraan sebaiknya dicuci setelah terkena hujan. Air hujan itu kotor, dan kalau dibiarkan beberapa hari tanpa dibersihkan bisa menimbulkan efek, salah satunya jamur di bodi," kata Dennil.

"Paling lama besoknya dicuci. Jangan biarkan air hujan terlalu lama mengendap, karena lama-lama bisa menimbulkan jamur dan karat," ia menambahkan.

Kalau tidak sempat mencuci kendaraan secara menyeluruh, Dennil mengatakan, pemilik kendaraan sebaiknya menjalankan langkah minimum seperti mengguyur motor menggunakan air bersih lalu mengelapnya menggunakan kain microfiber untuk menghilangkan sisa air hujan.

Dennil mengingatkan pemilik motor agar berhati-hati saat membersihkan kendaraan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi.

Menyemprotkan air secara langsung ke bagian mesin kendaraan, terutama dari bawah jok, berisiko menyebabkan kerusakan injektor.

Dennil mengatakan bahwa paparan air hujan dalam jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan pada komponen sepeda motor seperti sistem pengereman, pelek, knalpot, serta kolong dan dek bagian bawah motor.