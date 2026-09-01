Jalanan Rusak dan Banjir Bikin Waswas? 7 Motor Ini Punya Ground Clearance Tinggi

JawaPos.com - Jalan berlubang, polisi tidur tinggi, hingga genangan air bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengendara motor. Bagian bawah motor berisiko terbentur ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata, sementara genangan yang cukup dalam juga bisa membuat komponen motor lebih mudah terkena air.

Salah satu spesifikasi yang bisa kamu pertimbangkan ketika memilih motor untuk menghadapi kondisi tersebut adalah ground clearance atau jarak terendah motor ke permukaan tanah. Semakin tinggi jaraknya, semakin besar pula ruang antara bagian bawah motor dan permukaan jalan, meski bukan berarti motor bisa digunakan sembarangan untuk menerobos banjir.

Berikut 7 motor dengan ground clearance tinggi yang bisa kamu pertimbangkan untuk menghadapi jalan dengan kondisi kurang ideal!

1. Honda CRF150L, Ground Clearance 285 mm Honda CRF150L merupakan motor trail yang memang dirancang untuk melewati berbagai jenis medan. Motor ini memiliki ground clearance mencapai 285 mm, sehingga jarak bagian bawah motor dengan tanah cukup tinggi.

Karakter tersebut membuat CRF150L lebih cocok ketika kamu sering melewati jalan tanah, bebatuan, atau permukaan yang tidak rata. Suspensi dan desainnya juga mendukung penggunaan di medan yang lebih berat dibandingkan motor matic pada umumnya.

Namun, ground clearance tinggi bukan berarti kamu bisa menerobos banjir dengan bebas. Jika air sudah terlalu dalam, risiko air masuk ke komponen mesin maupun sistem kelistrikan tetap perlu diperhitungkan.