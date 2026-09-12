Bukan Cuma Gaya, 5 Motor Ini Punya Panel TFT yang Benar-benar Berguna

JawaPos.com - Panel instrumen sepeda motor kini semakin canggih. Jika sebelumnya speedometer digital hanya digunakan untuk menampilkan kecepatan, putaran mesin, bahan bakar, dan informasi dasar lainnya, sejumlah motor terbaru sudah mengandalkan panel TFT dengan fungsi yang lebih beragam.

Layar TFT tersebut bukan sekadar membuat tampilan kokpit terlihat lebih modern. Pada beberapa model, panel dapat terhubung dengan smartphone untuk menghadirkan navigasi, notifikasi, hingga berbagai informasi kendaraan.

Berikut 5 motor yang sudah memanfaatkan panel TFT dengan fungsi yang lebih dari sekadar menunjukkan kecepatan!

1. Yamaha Nmax “Turbo”

Yamaha Nmax “Turbo” menjadi salah satu skutik yang menawarkan panel TFT dengan fungsi navigasi. Namun, fitur TFT Navigation Display tersebut tidak tersedia pada seluruh varian. Yamaha menyebut fitur ini tersedia pada Nmax “Turbo” Tech Max dan Ultimate, dengan navigasi yang didukung aplikasi Garmin Street Cross dan ditampilkan melalui TFT Infotainment Display.

Dengan sistem tersebut, pengendara dapat melihat petunjuk navigasi melalui layar pada motor. Nmax “Turbo” juga memiliki konektivitas Y-Connect yang dapat menampilkan notifikasi pesan dan telepon. Artinya, keberadaan layar tersebut memang memiliki fungsi praktis, bukan hanya untuk memberikan kesan premium pada area kemudi.

2. Yamaha Aerox Alpha

Yamaha Aerox Alpha juga sudah menggunakan TFT Infotainment Display yang dipadukan dengan Y-Connect. Salah satu fungsi yang ditawarkan adalah navigasi Turn-by-Turn berbasis Google Maps. Petunjuk arah ditampilkan dalam bentuk tanda panah pada layar TFT sehingga pengendara bisa mengikuti rute melalui panel instrumen.

Fitur tersebut membuat layar pada Aerox Alpha tidak hanya menjadi elemen visual. Sistem navigasi menjadi salah satu fungsi yang bisa langsung dimanfaatkan saat berkendara, meski pengguna tetap membutuhkan smartphone dan aplikasi Y-Connect untuk menjalankan sistem tersebut.