Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 13 September 2026 | 02.21 WIB

Bukan Cuma Gaya, 5 Motor Ini Punya Panel TFT yang Benar-benar Berguna

Yamaha NMax Turbo memiliki berbagai fitur untuk mendukung perjalanan jarak jauh. (Dok/JawaPos.com) - Image

Yamaha NMax Turbo memiliki berbagai fitur untuk mendukung perjalanan jarak jauh. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Panel instrumen sepeda motor kini semakin canggih. Jika sebelumnya speedometer digital hanya digunakan untuk menampilkan kecepatan, putaran mesin, bahan bakar, dan informasi dasar lainnya, sejumlah motor terbaru sudah mengandalkan panel TFT dengan fungsi yang lebih beragam.

Layar TFT tersebut bukan sekadar membuat tampilan kokpit terlihat lebih modern. Pada beberapa model, panel dapat terhubung dengan smartphone untuk menghadirkan navigasi, notifikasi, hingga berbagai informasi kendaraan.

Berikut 5 motor yang sudah memanfaatkan panel TFT dengan fungsi yang lebih dari sekadar menunjukkan kecepatan!

1. Yamaha Nmax “Turbo”

Yamaha Nmax “Turbo” menjadi salah satu skutik yang menawarkan panel TFT dengan fungsi navigasi. Namun, fitur TFT Navigation Display tersebut tidak tersedia pada seluruh varian. Yamaha menyebut fitur ini tersedia pada Nmax “Turbo” Tech Max dan Ultimate, dengan navigasi yang didukung aplikasi Garmin Street Cross dan ditampilkan melalui TFT Infotainment Display.

Dengan sistem tersebut, pengendara dapat melihat petunjuk navigasi melalui layar pada motor. Nmax “Turbo” juga memiliki konektivitas Y-Connect yang dapat menampilkan notifikasi pesan dan telepon. Artinya, keberadaan layar tersebut memang memiliki fungsi praktis, bukan hanya untuk memberikan kesan premium pada area kemudi.

2. Yamaha Aerox Alpha

Yamaha Aerox Alpha juga sudah menggunakan TFT Infotainment Display yang dipadukan dengan Y-Connect. Salah satu fungsi yang ditawarkan adalah navigasi Turn-by-Turn berbasis Google Maps. Petunjuk arah ditampilkan dalam bentuk tanda panah pada layar TFT sehingga pengendara bisa mengikuti rute melalui panel instrumen.

Fitur tersebut membuat layar pada Aerox Alpha tidak hanya menjadi elemen visual. Sistem navigasi menjadi salah satu fungsi yang bisa langsung dimanfaatkan saat berkendara, meski pengguna tetap membutuhkan smartphone dan aplikasi Y-Connect untuk menjalankan sistem tersebut.

3. Honda CB650R

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Motor Bebek Belum Mati! Ini 5 Pilihan yang Masih Dijual di Indonesia - Image
Otomotif

Motor Bebek Belum Mati! Ini 5 Pilihan yang Masih Dijual di Indonesia

Minggu, 13 September 2026 | 01.32 WIB

Jalanan Rusak dan Banjir Bikin Waswas? 7 Motor Ini Punya Ground Clearance Tinggi - Image
Otomotif

Jalanan Rusak dan Banjir Bikin Waswas? 7 Motor Ini Punya Ground Clearance Tinggi

Rabu, 2 September 2026 | 00.18 WIB

Punya Budget Mentok Rp 20 Juta? Ini Rekomendasi 5 Motor yang Cocok buat Harian - Image
Otomotif

Punya Budget Mentok Rp 20 Juta? Ini Rekomendasi 5 Motor yang Cocok buat Harian

Selasa, 1 September 2026 | 23.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore