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Nanda Prayoga
Minggu, 13 September 2026 | 01.32 WIB

Motor Bebek Belum Mati! Ini 5 Pilihan yang Masih Dijual di Indonesia

Supra X 125 karburator kembali naik daun. (OLX). - Image

Supra X 125 karburator kembali naik daun. (OLX).

JawaPos.com - Di tengah dominasi motor matik di jalanan Indonesia, motor bebek ternyata belum sepenuhnya menghilang. Sejumlah pabrikan masih mempertahankan model bebek untuk konsumen yang menginginkan motor dengan transmisi manual, bentuk yang ringkas, serta karakter berkendara yang berbeda dari skutik.

Pilihan yang tersedia memang tidak sebanyak beberapa tahun lalu. Namun, kamu masih bisa menemukan motor bebek dari kelas 110 cc hingga 150 cc, mulai dari model yang mengutamakan kepraktisan untuk penggunaan harian hingga motor dengan karakter lebih sporty.

Berikut 5 di antaranya yang masih tersedia di pasar Indonesia!

1. Honda Revo X

Honda Revo X bisa menjadi pilihan bagi kamu yang mencari motor bebek sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Motor ini menggunakan mesin 110 cc dengan sistem injeksi dan transmisi manual. Karakternya cocok untuk penggunaan harian, terutama bagi kamu yang masih menginginkan sensasi perpindahan gigi tanpa harus menggunakan kopling tangan.

Selain Revo X, Honda juga masih memiliki Revo Fit sebagai pilihan dengan harga lebih terjangkau. Untuk kisaran harganya, keluarga Honda Revo berada di sekitar Rp18 juta-Rp21 juta, tergantung varian dan wilayah penjualan.

2. Honda Supra X 125

Naik satu tingkat dari Revo, ada Honda Supra X 125 yang masih menjadi pilihan di kelas motor bebek 125 cc. Motor ini menggunakan mesin 125 cc dengan sistem injeksi dan transmisi manual empat percepatan. Kapasitas mesinnya membuat Supra X 125 bisa menjadi alternatif bagi kamu yang membutuhkan motor harian dengan tenaga lebih besar dibanding kelas 110 cc.

Supra X 125 tersedia dalam beberapa pilihan, termasuk perbedaan pada jenis peleknya. Untuk kisaran harga, motor ini berada di sekitar Rp21 juta-Rp23 juta, tergantung varian dan wilayah.

3. Honda Supra GTR 150

Editor: Bintang Pradewo
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