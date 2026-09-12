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Antara
Minggu, 13 September 2026 | 05.00 WIB

Pemerintahan Trump Kecam Ford atas Kerja Sama Bisnis dengan Tiongkok

Logo Ford terpasang di Kantor pusat ford di Dearborn, Amerika Serikat. (fordauthority.com) - Image

Logo Ford terpasang di Kantor pusat ford di Dearborn, Amerika Serikat. (fordauthority.com)

JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Presiden Donald Trump tidak senang dengan hubungan erat Ford dengan sejumlah perusahaan Tiongkok. 

Hal itu memicu kecaman keras dari Ford, yang terus menyebut dirinya sebagai “produsen otomotif paling Amerika”.

Tindakan saling balas pernyataan tersebut terjadi hanya beberapa waktu sebelum pertemuan Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir bulan ini, sebagaimana dilaporkan laman Carscoops, Jumat (11/9) waktu setempat.

Dalam surat kepada CEO Ford Jim Farley tertanggal 3 September yang baru-baru ini dipublikasikan, Menteri Transportasi AS Sean P. Duffy menyampaikan “keprihatinan mendalam” mengenai “arah strategis Ford”.

Ia mengeklaim bahwa merek otomotif bersejarah tersebut “secara aktif mengaitkan masa depannya dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang didukung negara”.

Hubungan Ford dengan produsen baterai Tiongkok CATL tampaknya menjadi salah satu hal yang membuat pemerintahan Trump keberatan.

Kesepakatan lisensi yang pertama kali ditandatangani pada 2023 itu memungkinkan Ford memproduksi baterai kendaraan listrik (EV) menggunakan teknologi kimia milik CATL.

Namun, penurunan permintaan EV baru-baru ini di AS mendorong Ford mulai merakit sel lithium iron phosphate (LFP) menggunakan teknologi CATL untuk sistem penyimpanan energi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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