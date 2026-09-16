IFSRC Dorong Diplomasi People-to-People dan Dialog Peradaban Indonesia–Tiongkok

JawaPos.com - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok terus diperkuat tidak hanya di sektor ekonomi dan investasi, melainkan juga lewat diplomasi antarmasyarakat (people-to-people exchanges).

Hal ini ditandai dengan peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC) dalam Seminar Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/9).

Kegiatan bertema Memahami Global Civilization Initiative (GCI) dari Perspektif Hubungan Indonesia–Tiongkok tersebut diselenggarakan oleh Sino-Nusantara Institute, sebuah lembaga think tank independen yang fokus pada penguatan hubungan masyarakat kedua negara.

Ajang ini menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga dan tokoh penting nasional maupun internasional.

Pidato kunci (keynote speech) disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Sekjen Kementerian Agama Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., serta perwakilan Kedubes RRT untuk Indonesia Mr. Zhou Kan.

Dalam pidato kuncinya, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa tantangan hubungan internasional di abad ke-21 tidak dapat lagi diselesaikan semata melalui pendekatan ekonomi dan diplomasi formal (Government-to-Government/G2G).

Menurut dia, stabilitas jangka panjang memerlukan rasa saling percaya, penghormatan, serta kesalingpengertian antarmasyarakat (People-to-People/P2P).

"Diplomasi pada abad ke-21 tidak dapat lagi hanya mengandalkan Government-to-Government, tetapi juga harus berakar kuat pada People-to-People exchanges," tegas Sari Yuliati.