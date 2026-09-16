Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Kamis, 17 September 2026 | 04.45 WIB

Tiongkok Persempit Kesenjangan AI dengan AS Saat Risiko Teknologi Makin Diperdebatkan

AI menjadi arena persaingan teknologi AS dan Tiongkok sekaligus memunculkan kekhawatiran baru soal keamanan dan tata kelola / Foto: (ABC News) - Image

AI menjadi arena persaingan teknologi AS dan Tiongkok sekaligus memunculkan kekhawatiran baru soal keamanan dan tata kelola / Foto: (ABC News)

JawaPos.com — Perlombaan kecerdasan buatan (AI) antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memasuki fase baru. Ketika kedua negara mulai memperingatkan risiko teknologi yang mereka kembangkan sendiri, kemampuan model AI Tiongkok justru semakin mendekati produk terdepan AS. Perubahan ini berlangsung meski Washington membatasi akses Tiongkok terhadap cip tercanggih dan mesin pembuatnya.

Selama bertahun-tahun, AS unggul dalam kemampuan model, riset, dan sitasi ilmiah. Namun, laporan Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence dan penilaian sejumlah pakar menunjukkan Tiongkok mulai berperan sebagai penyeimbang kekuatan AI AS. “Kesenjangan antara model AS dan Tiongkok makin sempit dan rapuh,” kata Samm Sacks, peneliti senior Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Dilansir dari ABC News, Rabu (16/9/2026), perkembangan itu terlihat dari kemunculan sejumlah model Tiongkok. Moonshot AI mengejutkan Silicon Valley melalui Kimi K3 yang sempat menempati peringkat ketiga dunia dalam kecerdasan model pada Juli menurut Artificial Analysis, sebelum turun ke posisi kesembilan. DeepSeek sebelumnya mengguncang pasar global melalui R1 pada Januari 2025 dan kemudian memamerkan V4 dengan peningkatan kemampuan pengetahuan, penalaran, serta kemampuan merencanakan dan menjalankan tugas kompleks secara mandiri.

Persaingan juga datang dari Z.ai dan Alibaba. Z.ai meluncurkan GLM-5.2 pada Juni, lalu GLM-5.3 pada Agustus dengan peningkatan kemampuan pemrograman dan eksekusi tugas. Sementara itu, Alibaba pada Juli memperkenalkan Qwen3.8-Max sebagai model terkuat dalam serinya. Model-model itu dinilai mampu menantang produk perusahaan AS seperti Anthropic dan OpenAI, meski posisi dalam peringkat global masih berubah cepat.

Kemajuan itu berlangsung bersamaan dengan kekhawatiran keamanan di Beijing. Menteri Keamanan Negara Tiongkok Chen Yixin memperingatkan bahwa AI dapat mengancam keamanan politik, kelembagaan, dan ideologi jika disalahgunakan oleh “pihak-pihak yang bermusuhan atau individu dengan motif tersembunyi”. Dia juga memperingatkan penggunaan audio dan video palsu berbasis AI untuk menyebarkan “rumor politik” dalam skala besar.

Chen turut menyoroti Claude milik Anthropic dan GPT milik OpenAI sebagai contoh kemampuan AI yang dapat mempermudah identifikasi serta “mempersenjatai” celah keamanan siber. Menurutnya, negara dan kelompok tertentu kini dapat “menjalankan tugas peretasan yang kompleks”. Karena itu, pemimpin Tiongkok mendorong percepatan pengembangan AI sekaligus kemandirian teknologi, tetapi juga menyerukan pengendalian risiko dan kerangka tata kelola AI global.

Di Washington, perhatian bergeser pada teknik distillation, yakni metode melatih model menggunakan keluaran model yang lebih kuat. FBI, NSA, dan CISA pada 8 September menuduh perusahaan AI berbasis Tiongkok melakukan ekstraksi kemampuan model AS secara “agresif, berbahaya, dan tertarget” dalam skala industri. Ketiga lembaga itu mengatakan teknik tersebut dapat membantu mempersempit kesenjangan teknologi tanpa biaya komputasi dan riset sebesar yang dibutuhkan untuk membangun model terdepan dari awal.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan, “Perusahaan-perusahaan Tiongkok mendistilasi model kami dan mereka tidak akan pernah bisa melampaui kami.” Beijing menolak tuduhan itu dan menyatakan distillation merupakan teknik yang digunakan secara luas dalam industri AI. Tiongkok juga meminta AS menghentikan “tuduhan yang tidak berdasar” serta menuduh Washington berupaya menciptakan “monopoli industri AI”.

Lizzi C. Lee dari Asia Society Policy Institute mengatakan tuduhan tersebut masih diperdebatkan. “Tuduhan-tuduhan ini masih diperselisihkan, tetapi saya kira implikasi strategisnya sudah penting,” ujarnya. Menurut Lee, AS selama ini berfokus mengendalikan masukan AI terdepan, terutama cip, tetapi kini perlu memperhatikan keluaran model sebagai bentuk transfer teknologi.

“Laboratorium-laboratorium AS menghabiskan sumber daya komputasi yang sangat besar untuk mendorong batas kemampuan AI. Namun, pengembang Tiongkok dapat belajar dari sistem-sistem itu,” kata Lee. Menurutnya, perusahaan Tiongkok kemudian dapat merilis model dengan bobot terbuka yang sangat mumpuni dan menyebarkannya ke berbagai negara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
AS Akui Senjata Antariksa Sudah Mengorbit Bumi untuk Pertama Kalinya - Image
Internasional

AS Akui Senjata Antariksa Sudah Mengorbit Bumi untuk Pertama Kalinya

Kamis, 17 September 2026 | 04.33 WIB

Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Kenaikan Stok AS dan Gangguan Pasokan Arab Saudi - Image
Energi

Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Kenaikan Stok AS dan Gangguan Pasokan Arab Saudi

Rabu, 16 September 2026 | 15.23 WIB

Serangan Di Teluk dan Jalur Pipa Arab Saudi Buat Harga Minyak Brent Naik - Image
Ekonomi

Serangan Di Teluk dan Jalur Pipa Arab Saudi Buat Harga Minyak Brent Naik

Senin, 14 September 2026 | 15.16 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore