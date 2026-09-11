Honda Raih 5 Bintang Keselamatan FIA, Target Berikutnya Nol Korban Jiwa

Honda menjadi perusahaan pertama di dunia yang meraih 5 Bintang FIA Road Safety Index. (Honda Global)
JawaPos.com - Honda mencatatkan pencapaian baru dalam keselamatan jalan raya. Honda menjadi perusahaan pertama di dunia yang meraih peringkat 5 Bintang dalam kategori products/services rating pada FIA Road Safety Index.
Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai program dan inisiatif keselamatan Honda di 17 negara, termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, wilayah evaluasi itu mencakup lebih dari 90 persen volume penjualan global Honda untuk sepeda motor dan mobil.
Penghargaan diserahkan di Autodromo Nazionale Monza, Italia, bertepatan dengan gelaran Formula 1 Grand Prix Italia.
Pencapaian ini melanjutkan rekor Honda pada Februari 2025.
Saat itu, Honda menjadi perusahaan otomotif pertama yang mendapatkan 3 Bintang, yang ketika itu merupakan peringkat tertinggi FIA Road Safety Index.
FIA Road Safety Index dikembangkan FIA untuk membantu perusahaan dan organisasi mengukur sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap keselamatan jalan.
Dalam evaluasi terbaru, sistem penilaian diperluas menjadi maksimal 5 Bintang dengan metodologi yang lebih komprehensif. Honda juga memperluas cakupan evaluasi dari sebelumnya menjadi 17 negara.
Salah satu aspek yang mendapat penilaian tinggi adalah penerapan sistem Plan, Do, Check, Act (PDCA) dalam program keselamatan Honda.
Evaluasi mencakup sejumlah aspek, mulai dari komitmen manajemen terhadap strategi keselamatan jangka panjang, pemantauan data kecelakaan, pencapaian target, pengembangan teknologi keselamatan hingga pembangunan budaya keselamatan dan keterbukaan informasi.
Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengatakan pencapaian Honda menunjukkan pentingnya peran perusahaan dalam meningkatkan keselamatan jalan.
“Keselamatan jalan raya tetap menjadi salah satu tantangan paling mendesak di dunia. Saya mengucapkan selamat kepada Honda yang telah menjadi pelopor dan organisasi pertama yang meraih lima bintang,” ujarnya.
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