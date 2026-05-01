Jelang F1 Miami: McLaren Targetkan Banyak Upgrade Mobil, FIA Sempurnakan Regulasi

JawaPos.com - Setelah jeda lima pekan, Formula 1 (F1) kembali bergulir di Miami International Autodrome sepanjang akhir pekan ini. Balapan tersebut bisa jadi tolak ukur sejauh mana pengembangan yang dilakukan kesebelas tim kontestan.

Ferrari merupakan tim yang selalu menempel Mercedes dalam tiga balapan awal F1 musim ini. Dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, menempati peringkat ketiga dan keempat di bawah duo Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell.

Kepala tim Ferrari, Frederic Vasseur, berharap F1 Miami bisa jadi awal musim kedua. ”Semua tim akan membawa upgrade baru ke Miami. Mereka punya waktu untuk mengerjakan software. Itulah kenapa saya bilang seperti kejuaraan baru dimulai,” kata Vasseur seperti dikutip dari Sky Sports.

Penilaian senada diungkapkan kepala tim Mercedes, Toto Wolff. Miami bisa jadi momen melihat seberapa efektif upgrade.

”Tim-tim sudah belajar dan pembalap mulai memahami bagaimana memaksimalkan sistem baru ini. Miami akan menjadi restart, seperti apa upgrade bekerja dan seberapa optimal sistem dimanfaatkan,” bebernya.

Mobil Rasa Baru

Tidak seperti jeda musim panas, seluruh tim tetap diizinkan mengembangkan mobil sepanjang April, dengan batas anggaran tetap berlaku. Waktu tambahan itu dimanfaatkan untuk menyempurnakan paket aerodinamika dan sistem power unit.

Salah satunya McLaren. Tim juara konstruktor tahun lalu itu menargetkan sejumlah upgrade besar di Miami.

”Untuk Miami dan Kanada, kita akan melihat mobil MCL40 yang benar-benar baru,” kata kepala tim McLaren, Andrea Stella. Namun, Stella menekankan bahwa hampir semua tim melakukan hal serupa. Jadi, kemungkinan besar tidak akan ada perubahan peta kekuatan besar-besaran.