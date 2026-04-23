FIA Sepakati 4 Perubahan Regulasi F1 2026 untuk Tingkatkan Performa dan Keselamatan Balapan

JawaPos.com – Sejumlah penyempurnaan regulasi musim 2026 dalam ajang Formula 1 resmi disepakati oleh FIA bersama para pemangku kepentingan.

Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian konsultasi teknis dan evaluasi data dari beberapa balapan awal musim. Perubahan ini akan mulai diterapkan sejak Grand Prix Miami.

Berikut 4 hal utama perubahan regulasi yang telah disepakati, seperti dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Kamis (23/4).

1. Penyesuaian Kualifikasi Untuk Meningkatkan Performa

Perubahan pada sesi kualifikasi difokuskan pada manajemen energi kendaraan. Batas maksimum pengisian daya diturunkan dari 8MJ menjadi 7MJ untuk mengurangi penggunaan energi berlebih.

Daya puncak superclip ditingkatkan dari 250 kW menjadi 350 kW guna mempercepat akselerasi.

Langkah ini bertujuan mendorong pembalap menjaga kecepatan penuh secara lebih konsisten. Selain itu, jumlah balapan dengan batas energi alternatif juga ditingkatkan untuk menyesuaikan karakteristik lintasan.

2. Regulasi Balapan Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Konsistensi

Pada kondisi balapan, daya maksimum melalui sistem boost kini dibatasi hingga +150 kW. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi perbedaan performa yang terlalu drastis antar mobil.