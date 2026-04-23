Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 23 April 2026 | 18.05 WIB

FIA Sepakati 4 Perubahan Regulasi F1 2026 untuk Tingkatkan Performa dan Keselamatan Balapan

FIA dan F1 (Formula 1) - Image

JawaPos.com – Sejumlah penyempurnaan regulasi musim 2026 dalam ajang Formula 1 resmi disepakati oleh FIA bersama para pemangku kepentingan.

Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian konsultasi teknis dan evaluasi data dari beberapa balapan awal musim. Perubahan ini akan mulai diterapkan sejak Grand Prix Miami.

Berikut 4 hal utama perubahan regulasi yang telah disepakati, seperti dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Kamis (23/4).

1.     Penyesuaian Kualifikasi Untuk Meningkatkan Performa

Perubahan pada sesi kualifikasi difokuskan pada manajemen energi kendaraan. Batas maksimum pengisian daya diturunkan dari 8MJ menjadi 7MJ untuk mengurangi penggunaan energi berlebih.

Daya puncak superclip ditingkatkan dari 250 kW menjadi 350 kW guna mempercepat akselerasi.

Langkah ini bertujuan mendorong pembalap menjaga kecepatan penuh secara lebih konsisten. Selain itu, jumlah balapan dengan batas energi alternatif juga ditingkatkan untuk menyesuaikan karakteristik lintasan.

2.     Regulasi Balapan Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Konsistensi

Pada kondisi balapan, daya maksimum melalui sistem boost kini dibatasi hingga +150 kW. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi perbedaan performa yang terlalu drastis antar mobil.

Penggunaan sistem MGU-K tetap 350 kW di zona akselerasi utama. Namun, di bagian lintasan lain, daya tersebut dibatasi menjadi 250 kW. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga peluang menyalip sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat kecepatan tinggi.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
F1 Tunda Percepatan Perubahan Aturan 2026, Balapan di Shanghai Ubah Penilaian - Image
Sports

F1 Tunda Percepatan Perubahan Aturan 2026, Balapan di Shanghai Ubah Penilaian

Selasa, 17 Maret 2026 | 11.30 WIB

Indonesia Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup 2026 - Image
Sports

Indonesia Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 01.31 WIB

Qarar Firhand Menuju Level Lebih Tinggi, Pembalap Muda Indonesia Siap debut di British Formula 4 Championship 2026 - Image
Sports

Qarar Firhand Menuju Level Lebih Tinggi, Pembalap Muda Indonesia Siap debut di British Formula 4 Championship 2026

Sabtu, 10 Januari 2026 | 15.16 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore