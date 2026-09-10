Harga Jetour T2 i-DM Diumumkan di GIIAS Bandung 2026, Segini Banderolnya

Lini SUV Jetour yang dipamerkan di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)
JawaPos.com - PT Jetour Sales Indonesia resmi membawa Jetour T2 i-DM dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026.
Pada pameran otomotif yang berlangsung pada 9-13 September 2026 itu juga diumumkan harga Jetour T2 i-DM yaitu sebesar Rp 696 juta.
Regional Sales Manager PT Jetour Sales Indonesia Denny Anggono mengatakan Bandung menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan pasar Jetour di Indonesia karena respons konsumen yang terus menunjukkan perkembangan positif.
“Bandung menjadi salah satu wilayah yang penting dalam perjalanan Jetour di Indonesia dan kami melihat respons konsumen di kota ini terus menunjukkan perkembangan yang positif,” kata Denny di Bandung.
Menurutnya, kehadiran Jetour T2 i-DM di GIIAS Bandung menjadi kesempatan bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat kendaraan Adventure SUV dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).
“Melalui kehadiran Jetour T2 i-DM di GIIAS Bandung, kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengenal lebih dekat sebuah Adventure PHEV SUV yang memadukan karakter tangguh, teknologi elektrifikasi, dan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan perjalanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan Jetour T2 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode yang mengintegrasikan mesin Dedicated Hybrid Engine ACTECO generasi kelima 1.5 TGDI, baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh, serta 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission dengan Dual Electric Motor.
“Kendaraan ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dalam satu kali pengisian penuh baterai dan bahan bakar sehingga memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk melakukan perjalanan jarak jauh,” katanya.
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Jawa Pos
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