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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.02 WIB

Makin Agresif, Jetour Perkuat Line-up SUV dan Layanan Aftersales di Indonesia

Line up Jetour yang dipajang di GIIAS 2026. (Istimewa) - Image

Line up Jetour yang dipajang di GIIAS 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Jetour Indonesia terus memperluas pasar dengan menghadirkan empat model SUV sekaligus memperkuat layanan purnajual. Tak hanya mengejar penjualan, Jetour mulai membangun jaringan dealer, ketersediaan suku cadang, dan teknologi elektrifikasi untuk menopang bisnisnya di Indonesia.

Produsen asal China ini terus memperkuat kehadirannya di pasar otomotif Indonesia. Saat ini, merek asal China tersebut memiliki empat model yang dipasarkan di Tanah Air, yaitu Jetour Dashing, Jetour X70 Plus, Jetour T1, dan Jetour T2.

Keempat model tersebut menyasar kebutuhan yang berbeda. Dashing menawarkan karakter SUV modern dan sporty, sementara X70 Plus mengutamakan ruang kabin dan kapasitas hingga tujuh penumpang.

Sementara itu, Jetour T2 hadir dengan karakter SUV yang lebih kuat untuk kebutuhan petualangan. Model ini juga tersedia dalam varian T2 i-DM yang menggunakan teknologi plug-in hybrid.

Produk terbaru adalah T1, yang juga tersedia dengan teknologi i-DM. Kehadiran T1 dan T2 i-DM menunjukkan langkah Jetour mulai memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Aftersales Jadi Fokus Jetour

Selain menambah produk, Jetour  memperkuat layanan purnajual. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama karena JETOUR masih tergolong sebagai merek yang relatif baru di pasar Indonesia.

JETOUR terus memperluas jaringan dealer di berbagai daerah. Jaringan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan, tetapi juga menyediakan layanan perawatan dan purnajual.

Untuk mendukung kebutuhan servis, Jetour memiliki pusat distribusi suku cadang dengan luas lebih dari 2.000 meter persegi dan menyimpan lebih dari 31.000 item parts.

JETOUR juga menyediakan Customer Care 24 jam dan Roadside Assistance untuk membantu konsumen ketika mengalami kendala selama perjalanan.

Dari sisi garansi, Jetour memberikan perlindungan kendaraan dengan periode yang panjang. Untuk sejumlah model, konsumen mendapatkan garansi kendaraan hingga enam tahun tanpa batasan kilometer. Khusus model i-DM, tersedia pula perlindungan untuk baterai dan sistem penggerak elektrifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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