Jetour Perluas Jaringan Dealer Jadi 40 Titik hingga Akhir 2026

JawaPos.com - Jetour Indonesia tidak hanya mengandalkan produk baru untuk memperbesar pasar otomotif nasional. Merek asal China tersebut juga mempercepat ekspansi jaringan dealer sekaligus memperkuat layanan purnajual. Hingga akhir 2026, Jenama Tiongkok ini menargetkan memiliki 40 showroom di berbagai wilayah Indonesia.

Sales & Network Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar yang memiliki peran penting bagi perkembangan Jetour.

Karena itu, perusahaan berupaya membangun pengalaman kepemilikan kendaraan secara lebih menyeluruh, mulai dari proses pembelian hingga layanan setelah kendaraan digunakan konsumen.

“Indonesia merupakan pasar strategis bagi Jetour. Karena itu, kami terus memperkuat kehadiran kami tidak hanya melalui produk yang inovatif, tetapi juga dengan memperluas jaringan dealer,” ujar Michael.

Jetour Targetkan 40 Showroom

Salah satu langkah yang dilakukan Jetour adalah memperluas jaringan showroom. Saat ini, jenama mobil Tiongkok ini telah memiliki 24 showroom yang beroperasi di sejumlah kota di Indonesia. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40 titik showroom hingga akhir 2026.

Ekspansi jaringan dealer ini menjadi bagian penting dari strategi Jetour untuk mendekatkan akses kepada konsumen. Dengan jaringan yang semakin luas, konsumen diharapkan lebih mudah mendapatkan layanan penjualan maupun purnajual.

Apalagi, persaingan merek otomotif China di Indonesia semakin ketat. Ketersediaan dealer dan layanan purnajual menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan konsumen ketika memilih kendaraan.

Selain memperluas jaringan, Jetour juga menghadirkan sejumlah program penjualan selama GIIAS 2026 untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada calon konsumen.