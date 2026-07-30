SUV Hybrid Baru Resmi Meluncur di Indonesia, Klaim Bisa Tempuh 1.200 Km

Jetour T2 i-DM resmi diluncurkan di GIIAS 2026. (Istimea)
JawaPos.com - PT Jetour Sales Indonesia resmi menghadirkan Jetour T2 i-DM pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV bergaya adventure ini menjadi model plug-in hybrid (PHEV) kedua Jetour di Indonesia sekaligus memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di segmen SUV.
Jetour T2 i-DM di GIIAS 2026. Model ini menggabungkan karakter SUV bergaya petualang dengan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang mengombinasikan mesin bensin dan motor listrik.
Presiden Direktur PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling, mengatakan kehadiran T2 i-DM merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menghadirkan lebih banyak pilihan kendaraan elektrifikasi bagi konsumen di Indonesia.
"Model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan SUV dengan kemampuan menjelajah, tetapi tetap efisien untuk penggunaan sehari-hari," ujar Caroline di GIIAS 2026, Rabu (29/7).
Jetour T2 i-DM menggunakan mesin bensin 1.5 TGDI yang dipadukan dengan dua motor listrik, transmisi hybrid tiga percepatan, serta baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh.
Pabrikan mengklaim kombinasi tersebut memungkinkan kendaraan menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar penuh. Sistem Energy Recovery juga membantu mengisi ulang baterai secara otomatis saat kendaraan melakukan deselerasi atau pengereman.
Meski mengadopsi teknologi plug-in hybrid, Jetour mempertahankan karakter SUV adventure pada T2 i-DM. Kendaraan ini menggunakan struktur Hardtop Cage Body Monocoque dengan sekitar 80 persen baja berkekuatan tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan kekakuan bodi dan stabilitas saat berkendara.
Desain eksterior tetap mempertahankan siluet boxy khas seri T dengan tambahan emblem i-DM dan PHEV sebagai penanda teknologi elektrifikasi yang digunakan.
Jetour T2 i-DM tersedia dalam lima pilihan warna, yakni Khaki White, Carbon Crystal Black, Aviation Silver, Highway Gray, dan Electroplated Green.
Kehadiran T2 i-DM melanjutkan langkah Jetour setelah sebelumnya memperkenalkan Jetour T1 i-DM di pasar Indonesia. Perusahaan menyebut minat terhadap teknologi hybrid terus meningkat, tercermin dari tingginya pemesanan varian i-DM pada model T1.
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