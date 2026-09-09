BAIC Ramaikan GIIAS Bandung, Dorong Pasar SUV ke Era Hybrid dan Listrik

JawaPos.com - BAIC ikut memeirahkan pagelaran GIIAS Bandung 2026 pada 9–13 September 2026.

Kehadirannya diklaim bukan hanya menawarkan SUV, tapi juga memperkuat jaringan layanan serta membawa pilihan hybrid dan mobil listrik untuk kebutuhan mobilitas yang semakin beragam.

PT JIO Distribusi Indonesia, distributor resmi BAIC di Indonesia, membawa seluruh lini produknya ke ajang GIIAS di Sudirman Grand Ballroom Bandung.

Ada BJ40 Plus, X55 II, BJ30 HEV, hingga BAIC T1 yang menjadi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) pertama BAIC di pasar Indonesia.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan bagaimana pasar otomotif Bandung dipandang semakin penting.

Terutama ketika konsumen mulai mempertimbangkan teknologi elektrifikasi, efisiensi, fitur keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan dalam memilih kendaraan.

Chief Executive Officer BAIC Indonesia, Johnnathan Salim, mengatakan karakter konsumen Bandung menjadi salah satu alasan kota ini dinilai memiliki potensi besar.

“Masyarakatnya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap desain, teknologi, lifestyle, sekaligus value sebuah kendaraan. Karena itu, kami melihat Bandung sebagai salah satu pasar yang sangat potensial bagi BAIC,” ujar Johnnathan Salim.

Bukan Sekadar Bawa Mobil Baru Bagi konsumen, kehadiran sebuah merek di pameran otomotif tidak hanya soal bisa melihat atau mencoba kendaraan.