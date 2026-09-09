BAIC Ramaikan GIIAS Bandung, Dorong Pasar SUV ke Era Hybrid dan Listrik

BAIC T1 diperkenalkan di pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026, Kamis (27/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - BAIC ikut memeirahkan pagelaran GIIAS Bandung 2026 pada 9–13 September 2026.
Kehadirannya diklaim bukan hanya menawarkan SUV, tapi juga memperkuat jaringan layanan serta membawa pilihan hybrid dan mobil listrik untuk kebutuhan mobilitas yang semakin beragam.
PT JIO Distribusi Indonesia, distributor resmi BAIC di Indonesia, membawa seluruh lini produknya ke ajang GIIAS di Sudirman Grand Ballroom Bandung.
Ada BJ40 Plus, X55 II, BJ30 HEV, hingga BAIC T1 yang menjadi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) pertama BAIC di pasar Indonesia.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bagaimana pasar otomotif Bandung dipandang semakin penting.
Terutama ketika konsumen mulai mempertimbangkan teknologi elektrifikasi, efisiensi, fitur keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan dalam memilih kendaraan.
Chief Executive Officer BAIC Indonesia, Johnnathan Salim, mengatakan karakter konsumen Bandung menjadi salah satu alasan kota ini dinilai memiliki potensi besar.
“Masyarakatnya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap desain, teknologi, lifestyle, sekaligus value sebuah kendaraan. Karena itu, kami melihat Bandung sebagai salah satu pasar yang sangat potensial bagi BAIC,” ujar Johnnathan Salim.
Bagi konsumen, kehadiran sebuah merek di pameran otomotif tidak hanya soal bisa melihat atau mencoba kendaraan.
Ketersediaan dealer dan layanan purna jual juga menjadi pertimbangan penting, terutama bagi mereka yang sudah mulai menghitung biaya dan kenyamanan kepemilikan dalam jangka panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara