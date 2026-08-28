LEPAS Perkenalkan L8 PHEV dan E4 EV di GIIAS Surabaya 2026

JawaPos.com - LEPAS membawa dua pilihan kendaraan elektrifikasi ke GIIAS Surabaya 2026. Yakni L8 PHEV dan E4 EV. Kedua model tersebut menawarkan pendekatan berbeda.

L8 mengandalkan sistem plug-in hybrid untuk mobilitas yang lebih fleksibel, sementara E4 menyasar konsumen yang ingin beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu pasar penting bagi pengembangan LEPAS di Indonesia. “Kami melihat konsumen di wilayah ini memiliki kebutuhan mobilitas yang beragam dan semakin terbuka terhadap pilihan teknologi baru,” ujar Temmy.

Menurut dia, kehadiran dua model tersebut dimaksudkan untuk memberikan pilihan sesuai kebutuhan konsumen. “Kami menghadirkan E4 EV dan L8 PHEV dengan dua pendekatan elektrifikasi yang berbeda. Kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen Jawa Timur untuk menemukan pengalaman berkendara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” lanjutnya.

L8 PHEV Tembus 1.300 Km LEPAS L8 PHEV menjadi pilihan bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan elektrifikasi untuk penggunaan harian hingga perjalanan jarak jauh. SUV ini diklaim memiliki combined range lebih dari 1.300 kilometer.

L8 juga dibekali sejumlah fitur, seperti Remote Parking Assist (RPA), Automated Parking Assist (APA), dan Front Cloud-Feel Seats.