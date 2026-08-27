M6 DM hingga ATTO 1, Ini Deretan Mobil Elektrifikasi BYD di GIIAS Surabaya 2026

BYD Indonesia memperkenalkan deretan mobil elektrifikasi di GIIAS Surabaya 2026. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - BYD Indonesia kembali mengikuti pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya, yang digelar di Grand City Convex, 26-30 Agustus 2026.
Dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut, BYD menampilkan deretan kendaraan elektrifikasi, seperti BYD M6 DM (Dual Mode), BYD M6 EV (Electric Vehicle), BYD ATTO 1, dan DENZA D9.
Model-model tersebut hadir dengan karakter dan teknologi berbeda yang menyasar beragam kebutuhan mobilitas, mulai dari kendaraan keluarga hingga mobil listrik dengan dimensi lebih kompak.
Teknologi EV mengandalkan tenaga listrik sepenuhnya, sedangkan DM menggunakan konsep electric-first dengan motor listrik sebagai penggerak utama dan mesin berbahan bakar aktif secara otomatis saat dibutuhkan.
President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengatakan, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam ekspansi BYD, seiring kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang dan beragam.
"Melalui pengembangan teknologi EV dan DM, kami ingin menghadirkan pilihan kendaraan energi baru yang dapat menjawab kebutuhan tersebut, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan yang lebih jauh," ujarnya.
Berikut deretan kendaraan elektrifikasi yang dipamerkan BYD di GIIAS Surabaya 2026:
BYD M6 DM menjadi salah satu model yang mendapat sorotan dalam pameran tersebut. Kendaraan ini mengusung teknologi Dual Mode dengan pendekatan electric-first untuk memberikan fleksibilitas berkendara.
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Jawa Pos
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