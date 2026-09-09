Insentif Mobil Listrik Segera Terbit, Chery Siap Tambah Produksi

JawaPos.com - PT Chery Sales Indonesia (CSI) buka suara terkait keberlanjutan nasib insentif kendaraan listrik di Indonesia. Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut terbit pada tahun ini.

Budi Darmawan Jantania, Vice Country Director Chery Business Unit, mengungkapkan bahwa kepastian mengenai besaran insentif, kriteria penerima, dan waktu pelaksanaan begitu penting agar konsumen dapat mengambil keputusan. Sementara industri bisa mempersiapkan pasokan dengan tepat.

Jika memang nantinya permintaan meningkat akibat insentif kendaraan listrik tiba, maka Chery siap menyesuaikan kapasitas produksi dan ketersediaan unit sesuai kebutuhan pasar, dengan tetap memastikan kualitas produk dan waktu pengiriman terjaga.

“Kami berharap ketentuan final dapat segera diterbitkan sehingga konsumen maupun produsen memiliki kepastian untuk mempersiapkan langkah masing-masing,” kata Budi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/9).

Dia menjelaskan bahwa Chery sendiri menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik.

“Kebijakan ini berpotensi membuat biaya kepemilikan kendaraan new energy lebih terjangkau dan mendorong pertumbuhan permintaan pasar,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia akan terbit pada tahun ini. Pasalnya, pihaknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan dananya.

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