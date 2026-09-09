Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 10 September 2026 | 01.17 WIB

Insentif Mobil Listrik Segera Terbit, Chery Siap Tambah Produksi

Chery Q resmi mememasuki pasar otomotif Jawa Timur setelah dipamerkan di GIIAS Surabaya 2026. (Chery Indonesia) - Image

Chery Q resmi mememasuki pasar otomotif Jawa Timur setelah dipamerkan di GIIAS Surabaya 2026. (Chery Indonesia)

JawaPos.com - PT Chery Sales Indonesia (CSI) buka suara terkait keberlanjutan nasib insentif kendaraan listrik di Indonesia. Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut terbit pada tahun ini.

Budi Darmawan Jantania, Vice Country Director Chery Business Unit, mengungkapkan bahwa kepastian mengenai besaran insentif, kriteria penerima, dan waktu pelaksanaan begitu penting agar konsumen dapat mengambil keputusan. Sementara industri bisa mempersiapkan pasokan dengan tepat.

Jika memang nantinya permintaan meningkat akibat insentif kendaraan listrik tiba, maka Chery siap menyesuaikan kapasitas produksi dan ketersediaan unit sesuai kebutuhan pasar, dengan tetap memastikan kualitas produk dan waktu pengiriman terjaga.

“Kami berharap ketentuan final dapat segera diterbitkan sehingga konsumen maupun produsen memiliki kepastian untuk mempersiapkan langkah masing-masing,” kata Budi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/9).

Dia menjelaskan bahwa Chery sendiri menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik.

“Kebijakan ini berpotensi membuat biaya kepemilikan kendaraan new energy lebih terjangkau dan mendorong pertumbuhan permintaan pasar,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia akan terbit pada tahun ini. Pasalnya, pihaknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan dananya.

Bahkan, Menkeu Purbaya mengungkap akan mematangkan aturan terkait bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Kaget, Calon Pembeli Mobil Chery akan Dilayani Robot Humanoid di Dealer - Image
Teknologi

Jangan Kaget, Calon Pembeli Mobil Chery akan Dilayani Robot Humanoid di Dealer

Selasa, 8 September 2026 | 22.30 WIB

AiMOGA Perluas Robot AI ke 60 Negara, Dipakai di Berbagai Sektor - Image
Teknologi

AiMOGA Perluas Robot AI ke 60 Negara, Dipakai di Berbagai Sektor

Jumat, 4 September 2026 | 04.17 WIB

Lepas L8 Bisa Tempuh 1.300 Km Sekali Jalan, Andalkan Teknologi PHEV - Image
Otomotif

Lepas L8 Bisa Tempuh 1.300 Km Sekali Jalan, Andalkan Teknologi PHEV

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.42 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore