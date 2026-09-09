Insentif Mobil Listrik Segera Terbit, Chery Siap Tambah Produksi

Chery Q resmi mememasuki pasar otomotif Jawa Timur setelah dipamerkan di GIIAS Surabaya 2026. (Chery Indonesia)
JawaPos.com - PT Chery Sales Indonesia (CSI) buka suara terkait keberlanjutan nasib insentif kendaraan listrik di Indonesia. Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut terbit pada tahun ini.
Budi Darmawan Jantania, Vice Country Director Chery Business Unit, mengungkapkan bahwa kepastian mengenai besaran insentif, kriteria penerima, dan waktu pelaksanaan begitu penting agar konsumen dapat mengambil keputusan. Sementara industri bisa mempersiapkan pasokan dengan tepat.
Jika memang nantinya permintaan meningkat akibat insentif kendaraan listrik tiba, maka Chery siap menyesuaikan kapasitas produksi dan ketersediaan unit sesuai kebutuhan pasar, dengan tetap memastikan kualitas produk dan waktu pengiriman terjaga.
“Kami berharap ketentuan final dapat segera diterbitkan sehingga konsumen maupun produsen memiliki kepastian untuk mempersiapkan langkah masing-masing,” kata Budi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/9).
Dia menjelaskan bahwa Chery sendiri menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik.
“Kebijakan ini berpotensi membuat biaya kepemilikan kendaraan new energy lebih terjangkau dan mendorong pertumbuhan permintaan pasar,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia akan terbit pada tahun ini. Pasalnya, pihaknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan dananya.
Bahkan, Menkeu Purbaya mengungkap akan mematangkan aturan terkait bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara