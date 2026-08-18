Lepas L8 Bisa Tempuh 1.300 Km Sekali Jalan, Andalkan Teknologi PHEV

JawaPos.com - Lepas, submerek dari Chery Group, menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin beragam dengan menghadirkan lini terbarunya, Lepas L8 PHEV.

Kendaraan ini diklaim mampu menempuh jarak 1.300 km sekali jalan, dengan mengandalkan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menggabungkan tenaga listrik dan mesin bensin dalam satu kendaraan.

dengan kemampuan itu, Lepas L8 PHEV tidak hanya nyaman digunakan untuk aktivitas rutin seperti bekerja atau mengantar keluarga, tetapi juga untuk perjalanan ke luar kota sehingga makin fleksibel.

Lepas L8 PHEV dibanderol dengan harga Rp 589 juta. Mobil ini menawarkan kemampuan berkendara menggunakan tenaga listrik hingga 100 km.

Sementara kombinasi motor listrik dan mesin bensin membuat jarak tempuh gabungannya diklaim lebih dari 1.300 km.

Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia mengatakan, pihaknya melihat kebutuhan mobilitas setiap konsumen dapat berbeda-beda.

Bahkan satu konsumen bisa memiliki berbagai dinamika perjalanan dalam kesehariannya.

"Karena itu, Lepas L8 PHEV kami hadirkan dengan fleksibilitas yang memungkinkan konsumen menikmati efisiensi tenaga listrik untuk keseharian, sekaligus memiliki keleluasaan untuk melakukan perjalanan lebih jauh ketika dibutuhkan," ujarnya.

Semua itu dilengkapi dengan kenyamanan dan teknologi yang membuat pengalaman berkendara terasa lebih effortless.

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