MG ZS Hybrid+ Meluncur di Indonesia, Andalkan Teknologi Hybrid Generasi Baru dan 15 Fitur ADAS





JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap kendaraan berteknologi elektrifikasi terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan akan mobil yang hemat bahan bakar, nyaman digunakan, sekaligus tetap menawarkan performa berkendara yang menyenangkan.

Kondisi tersebut membuat pilihan kendaraan hybrid di pasar Indonesia semakin beragam. "Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi terus berkembang," ujar CEO MG Motor Indonesia Jason Huang.

Dia menambahkan, karena alasa itulah, MG menghadirkan MG ZS Hybrid+ sebagai SUV hybrid terbaru yang melengkapi lini kendaraan elektrifikasinya di Indonesia. Model ini diperkenalkan dalam ajang MG Mid-Year Media Gathering di Bengkel Space, SCBD, Jakarta, Selasa (15/7).

MG ZS Hybrid+ mengusung tema "Outclass the Mainstream" dengan tiga pilar utama, yakni Distinctive Pride, Thoughtful Care, dan Complete Reward. Melalui konsep tersebut, SUV ini menawarkan desain khas Eropa dengan tampilan premium, kabin berkualitas, serta teknologi yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Di sektor kenyamanan, MG ZS Hybrid+ dibekali kabin yang lapang, ruang penyimpanan fungsional, dan berbagai fitur yang mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Sementara itu, dari sisi performa, mobil tersebut mengandalkan teknologi Hybrid+ generasi terbaru yang memadukan mesin bensin, motor listrik, serta transmisi hybrid khusus sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang efisien, akselerasi responsif, dan karakter berkendara yang halus.

Aspek keselamatan juga menjadi perhatian. MG ZS Hybrid+ dilengkapi 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), tujuh airbag, serta telah mengantongi rating keselamatan 5-Star ANCAP untuk memberikan perlindungan bagi pengemudi dan seluruh penumpang.

"Semangat 'Outclass the Mainstream' kami wujudkan melalui perpaduan performa, efisiensi, teknologi, kenyamanan, dan kualitas," kata Head of Product MG Motor Indonesia Eko Fahruroji.