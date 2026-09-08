QJ Motor Dikabarkan Siapkan X Adventure 900, Penantang Honda X-ADV

QJ Motor dikabarkan menyiapkan X Adventure 900. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan di segmen maxi scooter berkapasitas besar berpotensi semakin ramai. QJ Motor disebut tengah menyiapkan model baru bernama X Adventure 900 yang diperkirakan meluncur sebagai produk tahun 2027.
Informasi mengenai motor tersebut beredar melalui sejumlah laporan dari China dan Eropa. Dari desain yang muncul, X Adventure 900 memiliki karakter yang berbeda dari maxi scooter konvensional.
Tampilannya menggabungkan bodi besar khas maxi scooter dengan karakter motor petualang. Desain tersebut membuat X Adventure 900 disebut memiliki kemiripan konsep dengan Honda X-ADV, sementara bentuk bodinya juga mengingatkan pada Yamaha TMAX.
Namun, hingga kini QJ Motor belum mengumumkan secara resmi keberadaan maupun jadwal peluncuran X Adventure 900.
Sektor mesin menjadi salah satu bagian yang paling menarik dari kabar ini. QJ Motor disebut berpotensi membekali X Adventure 900 dengan mesin dua silinder paralel berkapasitas 900 cc.
Mesin dengan konfigurasi tersebut sudah digunakan QJ Motor pada beberapa model lain, termasuk SRT 900 dan SRK 900.
Jika informasi tersebut benar, X Adventure 900 bisa menjadi salah satu maxi scooter dengan tenaga terbesar di kelasnya. Mesin 900 cc tersebut diperkirakan mampu menghasilkan tenaga sekitar 90 hp.
Sebagai perbandingan, Honda X-ADV menghasilkan sekitar 47 hp, sedangkan Yamaha TMAX juga berada di kisaran tenaga tersebut.
Sementara itu, Italjet Dragster 700 menjadi salah satu model yang cukup bertenaga di kelasnya dengan mesin dua silinder paralel 698 cc yang diklaim menghasilkan 67 hp.
Meski menawarkan performa tinggi, memasukkan mesin 900 cc ke dalam sebuah maxi scooter bukan pekerjaan mudah.
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Jawa Pos
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