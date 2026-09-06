Hari Pelanggan Nasional 2026, Honda dan Yamaha Tebar Promo hingga Hadiah Sepeda Motor

JawaPos.com - Hari Pelanggan Nasional 2026 dimanfaatkan Honda dan Yamaha untuk memberikan apresiasi kepada konsumen melalui berbagai aktivitas, promo, layanan khusus, hingga hadiah menarik sepanjang September.

PT Astra Honda Motor (AHM) bersama 29 jaringan main dealer Honda menggelar program bertema “Satu Hati, Menemani Setiap Langkah” yang melibatkan lebih dari 1.600 dealer di Indonesia.

Beragam kegiatan digelar hingga akhir September, mulai dari special delivery unit, service visit, gathering konsumen, hingga rolling city bersama pelanggan loyal menggunakan sepeda motor Honda bermesin 160 cc.

Honda juga memberikan program customer loyalty serta promo di jaringan dealer berupa diskon pembelian sepeda motor dan potongan harga servis selama September.

Program menarik dari Honda saat hari Pelanggan Nasional 2026. (AHM)

General Manager Honda Customer Care Center AHM Antok Yuniarso mengatakan kepercayaan konsumen menjadi dasar bagi Honda untuk terus meningkatkan produk dan layanan.

“Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional, kami bersama seluruh jaringan sepeda motor Honda berkomitmen memperkuat kedekatan dengan konsumen melalui layanan yang semakin responsif, personal, dan memberikan pengalaman positif,” ujar Antok.

Yamaha Siapkan Promo dan Hadiah Yamaha turut merayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 melalui berbagai aktivitas dan promo khusus. Program tersebut mencakup Gathering Ultima Family untuk pengguna Gear Ultima serta Special Delivery Unit dengan konsep pengiriman yang berbeda.

Konsumen juga dapat memperoleh tambahan poin melalui My Yamaha Motor Members pada 4-5 September 2026.

Pembelian sepeda motor dan sales rating mendapat tambahan 500 poin, sedangkan pembelian sparepart, apparel, servis, dan unit entry berkesempatan memperoleh double points hingga 2.500 poin per transaksi.

Program Sobek Label Yamalube juga menawarkan hadiah sepeda motor Yamaha untuk tiga konsumen loyal yang beruntung selama 1-30 September. Selain itu tersedia uang digital Rp50.000 untuk 200 pembeli tercepat pada 4 September.

Yamaha juga menyediakan program tukar E-KSG dengan e-voucher Rp25.000 dan 200 poin My Yamaha Motor Members.

Sementara itu, Live TikTok Customer Day digelar pada 4-6 September melalui akun Yamaha Flagship Shop dan sejumlah dealer Yamaha dengan kesempatan mendapatkan souvenir.