MotoGP: Jorge Martin Optimistis Pindah ke Yamaha, Perubahan Teknis 2027 Jadi Harapan

JawaPos.com - Keputusan Jorge Martin pindah ke Yamaha pada musim depan sempat menuai polemik. Pasalnya, pembalap Aprilia itu saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara MotoGP.

Namun, dia malah memilih pindah menuju pabrikan yang menempati peringkat kelima, atau juru kunci klasemen konstruktor. Keputusan Martin bakal diikuti oleh sesama pembalap Aprilia lainnya Ai Ogura dari Trackhouse Racing.

Tapi, Martin tak peduli dengan kritik yang diarahkan kepadanya. Dia lalu membandingkan keputusannya saat ini, dengan apa yang dilakukannya saat pindah dari Ducati ke Aprilia.

Menurutnya, perubahan regulasi teknis untuk musim 2027, termasuk penggunaan mesin 850 CC yang lebih kecil dan penggunaan ban Pirelli, akan mengubah desain motor secara signifikan.

”Karena itu, tak ada yang tahu pabrikan mana yang akan memiliki keunggulan kompetitif pada musim depan,” kata Martin seperti dikutip Crash.

Meskipun demikian, berdasarkan performa saat ini, Yamaha perlu melakukan lompatan besar untuk bisa mengimbangi Aprilia dan Ducati.

”Saya percaya bahwa dalam hidup, kita harus mengambil keputusan-keputusan tertentu,” ujar pembalap asal Spanyol itu. ”Sama seperti pada 2024 (saat Martin bergabung dengan Aprilia setelah Ducati memilih Marc Marquez), di mana saya harus mengambil keputusan secara terburu-buru, kali ini saya memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan dengan lebih tenang dan waktu yang lebih leluasa,” paparnya.

Dia mengungkapkan, saat bergabung dengan Aprilia, banyak yang menyebut keputusan itu adalah sebuah bencana.

Publik saat itu mempertanyakan keputusannya gabung dengan Aprilia, yang belum pernah memenangkan gelar juara. Faktanya, Martin bersama Aprilia kini menempati puncak klasemen sementara.