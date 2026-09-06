Jangan Sepelekan Pandangan Saat Hujan, Keselamatan Pengemudi Bisa Dipertaruhkan

JawaPos.com - Hujan bukan hanya membuat jalan menjadi licin. Air yang membasahi kaca depan mobil juga dapat mengurangi jarak pandang pengemudi, sehingga kendaraan di depan, marka jalan, hingga pengguna jalan lain lebih sulit dikenali.

Visibilitas saat berkendara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan, terutama ketika hujan turun dengan deras.

Sebab, sebelum mengambil keputusan untuk mengerem, berpindah jalur atau menghindari objek di depan, pengemudi harus terlebih dahulu mampu melihat kondisi jalan dengan jelas.

Secara global, keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 1,16 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan berkendara tidak hanya bergantung pada kemampuan pengemudi. Faktor kendaraan, kondisi jalan dan lingkungan juga memiliki peran yang saling berkaitan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., melalui Kasubdit Uji Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan RI, Heri Prabowo, mengatakan budaya keselamatan harus dijaga sepanjang siklus hidup kendaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi memperingati 100 tahun inovasi wiper Bosch di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, kendaraan yang laik, pengemudi yang kompeten, serta infrastruktur dan ekosistem yang mendukung merupakan tiga unsur penting dalam keselamatan jalan. Ketiganya juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri dan masyarakat.

Pandangan Pengemudi Jadi Faktor Penting Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan sebagian besar keputusan pengemudi dibuat berdasarkan informasi visual yang diterima mata.