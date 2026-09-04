Euro NCAP 2026: Tiga Mobil China Raih Bintang Lima, Ini Hasil Uji Keselamatannya

JawaPos.com - Standar keselamatan mobil baru di Eropa kembali mendapat perhatian setelah Program Penilaian Mobil Baru Eropa atau Euro NCAP merilis hasil pengujian terbaru pada 3 September 2026.

Dalam pengujian menggunakan protokol Euro NCAP 2026, tiga mobil asal Tiongkok berhasil meraih rating keselamatan lima bintang, yakni Aion UT, Geely E2, dan Leapmotor B05.

Hasil tersebut menunjukkan semakin kuatnya kemampuan produsen mobil China dalam memenuhi standar keselamatan kendaraan yang berlaku di pasar Eropa.

Selain ketiga model tersebut, Euro NCAP juga menguji Cupra Raval. Mobil ini mendapatkan empat bintang dengan perlengkapan keselamatan standar.

Namun, rating meningkat menjadi lima bintang ketika menggunakan paket keselamatan opsional.

Mobil China Makin Banyak Diuji Euro NCAP Euro NCAP mencatat kendaraan produksi China kini memiliki porsi sekitar 7 persen dari penjualan mobil baru di Uni Eropa dan hampir 10 persen di Inggris.

Jumlah model China yang diajukan untuk menjalani pengujian Euro NCAP juga meningkat hampir sepuluh kali lipat sejak 2021.

Menurut Euro NCAP, perkembangan tersebut menunjukkan keseriusan produsen China dalam memenuhi tuntutan keselamatan konsumen Eropa.

Direktur Program Euro NCAP Dr. Aled Williams yang dikutip dari carnewschina, Jumat (4/9) mengatakan hasil terbaru memperlihatkan produsen mobil China terus berupaya memenuhi standar keselamatan yang tinggi di Eropa.