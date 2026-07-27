Toyota Usul Produsen Mobil Jepang Berbagi Komponen, Strategi Baru Hadapi Gempuran Pabrikan China

Toyota. (Yuichi Yamazaki/AFP)
JawaPos.com - Industri otomotif Jepang tengah mencari cara baru untuk mempertahankan daya saing di tengah pesatnya ekspansi produsen mobil China. Salah satu gagasan yang mencuat datang dari Wakil Ketua Toyota sekaligus Ketua Asosiasi Produsen Mobil Jepang (JAMA), Koji Sato, yang mengusulkan agar para produsen berbagi penggunaan komponen-komponen tertentu guna menekan biaya sekaligus mempercepat proses pengembangan kendaraan.
Melansir dari Antara, Koji Sato menilai industri otomotif Jepang membutuhkan perubahan besar agar tetap kompetitif di pasar global. Menurutnya, produsen tidak lagi bisa bekerja sendiri-sendiri, terutama dalam pengembangan komponen yang tidak berhubungan langsung dengan pengalaman pelanggan.
Sato mengusulkan agar berbagai merek otomotif di Jepang menggunakan standar yang sama untuk sejumlah komponen tersembunyi.
Pendekatan tersebut diyakini mampu mengurangi biaya produksi, memangkas waktu pengembangan produk, sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.
"Kecuali ada perubahan, kita tidak akan bisa bertahan," ujar Sato seperti dikutip dari Drive.
Sebelumnya, Sato juga pernah mendorong Toyota untuk lebih fleksibel terhadap standar kualitas yang diterapkan pada komponen yang tidak terlihat atau tidak dirasakan langsung oleh konsumen. Menurutnya, penyederhanaan standar di area tersebut dapat mempercepat inovasi tanpa mengurangi kualitas kendaraan secara keseluruhan.
Dalam konsep yang diusulkan, tujuh produsen otomotif Jepang, yakni Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, dan Toyota, akan bekerja sama dengan para pemasok untuk menyusun standar bersama.
Kolaborasi tersebut dapat mencakup berbagai komponen, mulai dari spesifikasi material, sistem suspensi, perangkat elektronik, hingga sistem pendingin kabin (climate control).
Selain itu, komponen seperti unit kontrol elektronik, motor listrik, dan aktuator juga berpotensi dibuat dengan spesifikasi seragam sehingga dapat digunakan di berbagai model kendaraan.
Dengan pendekatan ini, setiap produsen tetap bisa mempertahankan karakter desain dan identitas mereknya, sementara komponen dasar diproduksi secara lebih efisien.
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