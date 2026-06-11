BYD Bidik Posisi Produsen Mobil Terbesar Dunia, Tapi Penjualan di China Anjlok 29%

BYD menargetkan penjualan 1,5 juta kendaraan di pasar internasional pada tahun ini (The Guardian)
JawaPos.com - Industri otomotif global bisa memasuki babak baru yang penuh kejutan. Setelah sukses menjelma menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia, BYD kini mengumumkan target yang jauh lebih ambisius: menjadi produsen mobil terbesar di dunia dalam lima tahun mendatang.
Target tersebut bukan sekadar wacana. Chairman BYD, Wang Chuanfu, secara terbuka menyatakan bahwa perusahaannya siap menyalip Volkswagen Group dan Toyota, dua raksasa otomotif yang selama puluhan tahun mendominasi pasar global.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pemegang saham tahunan perusahaan di Shenzhen, China.
Menurut Wang, pengembangan teknologi baterai Blade generasi kedua akan menjadi senjata utama BYD untuk mempercepat ekspansi dan meningkatkan penjualan secara signifikan di berbagai negara.
"BYD akan benar-benar menjadi produsen mobil nomor satu secara global dalam hal skala dalam lima tahun ke depan," ujar Wang Chuanfu seperti dikutip Reuters, Kamis (11/6).
Ambisi BYD memang bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perusahaan asal China tersebut terbilang luar biasa.
Sepanjang tahun lalu, BYD berhasil menjual sekitar 4,6 juta kendaraan secara global dan menempati posisi keenam sebagai produsen mobil terbesar dunia.
Capaian itu bahkan membuat BYD mampu melampaui sejumlah pabrikan besar, termasuk Ford.
Namun untuk mencapai posisi nomor satu dunia, tantangan yang harus dihadapi jauh lebih berat. Sebagai perbandingan, Toyota Motor Corporation membukukan penjualan sekitar 11,21 juta kendaraan secara global jika digabung dengan Lexus dan Daihatsu.
Sementara merek Toyota sendiri mencatatkan penjualan sekitar 9,6 juta unit sepanjang tahun lalu. Artinya, BYD harus menambah penjualan sekitar satu juta unit kendaraan setiap tahun selama lima tahun berturut-turut jika ingin mengejar dominasi Toyota.
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