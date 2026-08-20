Hongqi Jadi Merek Pertama di Luar BYD yang Menggunakan Blade Battery 2.0

JawaPos.com - Hongqi, merek premium milik FAW Group, dipastikan menjadi merek pertama di luar BYD yang menggunakan Blade Battery generasi kedua atau Blade Battery 2.0, setelah proyek patungan FAW-FinDreams memasuki fase produksi massal stabil.

Carnewschina pada Kamis (20/8), melaporkan informasi dari Jilin TV, menginformasikan bahwa perusahaan tengah mendorong integrasi teknologi Blade Battery generasi kedua ke kendaraan Hongqi.

Langkah ini, menjadi tonggak penting karena selama ini Blade Battery 2.0 dan teknologi pengisian cepat Megawatt masih eksklusif digunakan pada kendaraan BYD.

Artinya, Hongqi berpotensi menjadi merek pertama yang mendapat akses terhadap dua teknologi tersebut di luar jajaran produk BYD.

Kolaborasi tersebut, telah mendapatkan nominasi untuk proyek inti platform kendaraan listrik murni generasi berikutnya milik Hongqi.

Proyek FAW-FinDreams sendiri merupakan usaha patungan FAW Group dan BYD dengan total investasi 180 miliar yuan. Pabrik tersebut dirancang dalam tiga tahap dengan kapasitas total mencapai 45 GWh, dengan masing-masing 15 GWh.

Tahap pertama dari proyek ini dikabarkan menelan investasi sebesar 70 miliar yuan dan mulai beroperasi pada Februari 2024.