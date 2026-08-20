Hongqi Jadi Merek Pertama di Luar BYD yang Menggunakan Blade Battery 2.0

Hongqi mengawali langkah perdananya di pasar otomotif Indonesia dengan memperkenalkan E-HS9. (Istimewa)
JawaPos.com - Hongqi, merek premium milik FAW Group, dipastikan menjadi merek pertama di luar BYD yang menggunakan Blade Battery generasi kedua atau Blade Battery 2.0, setelah proyek patungan FAW-FinDreams memasuki fase produksi massal stabil.
Carnewschina pada Kamis (20/8), melaporkan informasi dari Jilin TV, menginformasikan bahwa perusahaan tengah mendorong integrasi teknologi Blade Battery generasi kedua ke kendaraan Hongqi.
Langkah ini, menjadi tonggak penting karena selama ini Blade Battery 2.0 dan teknologi pengisian cepat Megawatt masih eksklusif digunakan pada kendaraan BYD.
Artinya, Hongqi berpotensi menjadi merek pertama yang mendapat akses terhadap dua teknologi tersebut di luar jajaran produk BYD.
Kolaborasi tersebut, telah mendapatkan nominasi untuk proyek inti platform kendaraan listrik murni generasi berikutnya milik Hongqi.
Proyek FAW-FinDreams sendiri merupakan usaha patungan FAW Group dan BYD dengan total investasi 180 miliar yuan. Pabrik tersebut dirancang dalam tiga tahap dengan kapasitas total mencapai 45 GWh, dengan masing-masing 15 GWh.
Tahap pertama dari proyek ini dikabarkan menelan investasi sebesar 70 miliar yuan dan mulai beroperasi pada Februari 2024.
Sementara tahap kedua, telah memasuki proses percepatan, termasuk penandatanganan kontrak dan peletakan batu pertama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027