Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.51 WIB

Hongqi Jadi Merek Pertama di Luar BYD yang Menggunakan Blade Battery 2.0

Hongqi mengawali langkah perdananya di pasar otomotif Indonesia dengan memperkenalkan E-HS9. (Istimewa) - Image

Hongqi mengawali langkah perdananya di pasar otomotif Indonesia dengan memperkenalkan E-HS9. (Istimewa)

JawaPos.com - Hongqi, merek premium milik FAW Group, dipastikan menjadi merek pertama di luar BYD yang menggunakan Blade Battery generasi kedua atau Blade Battery 2.0, setelah proyek patungan FAW-FinDreams memasuki fase produksi massal stabil.

Carnewschina pada Kamis (20/8), melaporkan informasi dari Jilin TV, menginformasikan bahwa perusahaan tengah mendorong integrasi teknologi Blade Battery generasi kedua ke kendaraan Hongqi.

Langkah ini, menjadi tonggak penting karena selama ini Blade Battery 2.0 dan teknologi pengisian cepat Megawatt masih eksklusif digunakan pada kendaraan BYD.

Artinya, Hongqi berpotensi menjadi merek pertama yang mendapat akses terhadap dua teknologi tersebut di luar jajaran produk BYD.

Kolaborasi tersebut, telah mendapatkan nominasi untuk proyek inti platform kendaraan listrik murni generasi berikutnya milik Hongqi.

Proyek FAW-FinDreams sendiri merupakan usaha patungan FAW Group dan BYD dengan total investasi 180 miliar yuan. Pabrik tersebut dirancang dalam tiga tahap dengan kapasitas total mencapai 45 GWh, dengan masing-masing 15 GWh.

Tahap pertama dari proyek ini dikabarkan menelan investasi sebesar 70 miliar yuan dan mulai beroperasi pada Februari 2024.

Sementara tahap kedua, telah memasuki proses percepatan, termasuk penandatanganan kontrak dan peletakan batu pertama.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resmi Masuk Indonesia, Hongqi Bawa Warisan 68 Tahun Lewat E-HS9 - Image
Otomotif

Resmi Masuk Indonesia, Hongqi Bawa Warisan 68 Tahun Lewat E-HS9

Kamis, 13 Agustus 2026 | 16.02 WIB

10 Besar Brand dengan Penjualan Mobil Terbanyak Juli 2026: BYD Nomor 3 Salip Suzuki - Image
Otomotif

10 Besar Brand dengan Penjualan Mobil Terbanyak Juli 2026: BYD Nomor 3 Salip Suzuki

Kamis, 13 Agustus 2026 | 15.16 WIB

BYD Ungkap Teknologi Dual Mode, dari Efisiensi hingga Kemampuan Off-road - Image
Otomotif

BYD Ungkap Teknologi Dual Mode, dari Efisiensi hingga Kemampuan Off-road

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore