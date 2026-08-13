Resmi Masuk Indonesia, Hongqi Bawa Warisan 68 Tahun Lewat E-HS9



JawaPos.com - Brand otomotif mewah asal Tiongkok, Hongqi, resmi memasuki pasar Indonesia dengan membawa sejarah panjang industri otomotif dari Negeri Panda tersebur.

Merek yang berdiri sejak 1958 tersebut hadir melalui kolaborasi dengan Indomobil Group dan memperkenalkan E-HS9 sebagai model pertamanya untuk para konsumen di Tanah Air.

Peluncuran Hongqi berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan. General Manager of China FAW Group Import & Export Co., Ltd. Xiao Xiao mengatakan kehadiran Hongqi di Indonesia menjadi bagian dari perkembangan merek tersebut di pasar global. “Hongqi terus berkembang mengikuti perubahan zaman,” ujar Xiao Xiao.

Menurut dia, perkembangan tersebut dilakukan melalui pengembangan kendaraan cerdas dan elektrifikasi, dengan tetap mempertahankan nilai yang telah menjadi bagian dari perjalanan Hongqi selama lebih dari enam dekade.

“Dari perjalanan awal hingga generasi kendaraan cerdas dan listrik saat ini, kami terus merangkul inovasi, desain, dan teknologi,” katanya.

Didirikan pada 1958, Hongqi dikenal sebagai merek mobil penumpang tertua di Tiongkok. Dalam perjalanan sejarahnya, kendaraan Hongqi dipercaya menjadi kendaraan kenegaraan bagi jajaran pimpinan tertinggi Tiongkok dan digunakan dalam berbagai agenda resmi serta kunjungan kenegaraan.

Kini, Hongqi telah berkembang menjadi merek global dan hadir di lebih dari 40 negara dan wilayah. Hongqi pun telah memiliki lebih dari 1,6 juta pengguna di seluruh dunia.

Indonesia menjadi salah satu pasar baru dalam ekspansi Hongqi di kawasan Asia Tenggara. Merek tersebut melihat konsumen Indonesia semakin terbuka terhadap kendaraan dengan teknologi baru sekaligus memiliki perhatian terhadap desain, sejarah, dan karakter sebuah merek.