Kemenperin Bantah Isu Relokasi Pabrik Komponen Otomotif ke Vietnam, Produksi dan Tenaga Kerja Tetap Aman

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan kabar relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam tidak terbukti.

Hasil penelusuran lapangan menunjukkan fasilitas produksi kedua perusahaan masih beroperasi normal di Jawa Timur dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemenperin menegaskan bahwa isu relokasi dua perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan dalam pernyataan resminya, Selasa (23/6) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk melakukan penelusuran menyeluruh terkait informasi yang beredar mengenai relokasi pabrik dan dugaan PHK di sektor industri komponen otomotif.

Berdasarkan hasil verifikasi, dua perusahaan yang diduga menjadi objek pemberitaan, yakni PT JAI di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, masih menjalankan kegiatan produksi secara normal.

"Kedua perusahaan juga tetap aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta.

Dari hasil komunikasi langsung dengan manajemen perusahaan, Kemenperin memperoleh konfirmasi bahwa tidak ada rencana pemindahan fasilitas produksi ke Vietnam.

Selain itu, perusahaan juga memastikan tidak terdapat pengurangan tenaga kerja maupun PHK sebagaimana yang ramai diberitakan.

Kemenperin menyimpulkan bahwa operasional kedua perusahaan masih berjalan seperti biasa dan aktivitas manufaktur tetap berlangsung di Indonesia.