Kabar Gembira bagi IKM Drone! Kemenperin Siap Fasilitasi untuk Dapatkan Sertifikasi Internasional

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi industri kecil menengah (IKM) pesawat nirawak atau drone untuk memperoleh sertifikasi internasional, sebagai upaya memperkuat daya saing produk di pasar global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, IKM drone memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal.

“Kedepan, Kemenperin akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM drone melalui pendekatan yang holistik, mulai dari perluasan akses pasar, penguatan kapasitas teknologi, hingga pemberian perlindungan dan fasilitas afirmatif bagi pelaku usaha,” kata Menperin, dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Menurut Agus, pemerintah berkomitmen menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri drone nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Salah satu langkah konkret yang ditempuh ialah melalui fasilitasi sertifikasi bagi IKM drone, baik dari sisi produk maupun operasional.

“Industri drone merupakan sektor masa depan. Kemenperin hadir untuk memastikan pelaku IKM drone dapat tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” tegasnya.

Selama tiga tahun terakhir, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menjalankan berbagai program pembinaan secara terstruktur.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 15 unit usaha skala kecil dan dua unit usaha skala menengah di sektor drone yang mampu menyerap 218 tenaga kerja.

Secara keseluruhan, ekosistem industri drone nasional mencakup 29 unit usaha dengan total 853 tenaga kerja dan nilai investasi mencapai Rp 7,17 miliar.