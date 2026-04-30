Toyota Yaris Versi Mazda Ini Punya Fitur Baru, Mazda2 Hybrid 2026 Makin Modern

JawaPos.com - Mazda2 Hybrid resmi mendapat pembaruan untuk model tahun 2026 di pasar Eropa. Hatchback hybrid yang berbasis Toyota Yaris itu kini hadir dengan tambahan fitur modern, warna baru, dan teknologi keselamatan yang lebih lengkap.

Langkah ini dilakukan Mazda untuk menjaga daya saing di tengah ketatnya persaingan mobil hybrid dan kendaraan listrik di Eropa.

Seperti diketahui Mazda2 Hybrid pertama kali hadir pada 2021 sebagai hasil kerja sama Mazda dan Toyota. Mobil ini pada dasarnya menggunakan basis Toyota Yaris Hybrid dengan sentuhan desain khas Mazda.

Untuk model 2026, Mazda menghadirkan tiga pilihan warna baru yaitu Charcoal Grey, Sky Grey, Fern Green. Selain itu, beberapa varian kini sudah mendapatkan lampu full LED sebagai fitur standar.

Pembaruan terbesar terdapat pada sisi fitur. Mazda2 Hybrid kini dibekali dengan kursi depan pemanas, kaca spion auto dimming serta sistem audio baru. Ada juga pengaturan kursi penumpang lebih fleksibel dan sistem pemantau kelelahan pengemudi.

Teknologi keselamatan atau ADAS juga ditingkatkan untuk membantu kenyamanan berkendara harian.

Mesin Hybrid Tetap Andalkan Toyota

Di balik kap mesin, Mazda2 Hybrid masih menggunakan sistem hybrid 1.5 liter milik Toyota. Kombinasi mesin bensin dan motor listrik tersebut menghasilkan tenaga sekitar 114 hp dan mampu melesat dari 0-100 km/jam dalam 9,7 detik.

Meski begitu, Mazda belum menggunakan versi hybrid terbaru Toyota Yaris yang lebih bertenaga.